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Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Mahallesi'nde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle görüşme yapmak için yüksek yerlere çıkıyor. Mahalleli, 2 kilometrelik yürüyüşün ardından çıktığı karlı tepede şebeke bularak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapıyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:33
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Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar

VAN - Van'a 90, Gürpınar ilçesine ise 70 kilometre uzaklıkta bulunan, 70 hane ve 500 nüfuslu Uzungedik Mahallesi'nde yaşayanlar, köylerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki karla kaplı tepeye çıkarak, şebeke arıyor. Hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği köyde oturanlar, özellikle kışın acil hastaları olduğunda, çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı tepeye çıkarak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor. Kurt saldırısına karşı toplu halde tepeye çıkan mahalleli, burada yakınlarıyla görüşebiliyor. Kış mevsiminde yolları kapalı olunca sıkıntı yaşadıklarını anlatan mahalleli, GSM operatörlerinin bu sorunlarına çözüm bulmasını istiyor.

'ŞU ANA KADAR SESİMİZİ DUYAN OLMADI'

Mahalle muhtarı Hadi Bilek, mahallede GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Daha önce bir baz istasyonu kuruldu. Bilinmeyen bir nedenle daha faaliyete geçmeden söküldü. Mahallemiz 70 hane. Bizler bir telefon görüşmesi yapmak için tepeye çıkıp, şebeke arıyoruz. Burada normal bir hasta olduğunda 2 kilometre yürüyüp, tepeye çıkıyoruz. Eğer şebeke çekseydi normalde 1 saatte ambulans gelebiliyor. Yazın mahallemiz 100 hanedir. Ancak telefon şebekesinden dolayı kışın hane sayısı 70'e düşüyor. Defalarca ilgili yerlere müracaatta bulundum. Ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu süre zarfında da her seferinde GSM operatörlerinin baz istasyonu için başvuru yapıyorum. Şu ana kadar sesimizi duyan olmadı. Özellikli kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, şebeke için tepeye çıkıyoruz. Tek kişi ile de kimse tepeye çıkamıyor. Toplu halde gidip, yakınlarımızla telefon görüşmesi yapıyoruz" dedi.

‘ŞEBEKE ÇEKMEDİĞİ İÇİN AİLEMLE GÖRÜŞEMİYORUM’

Mahallede imamlık yaptığını söyleyen Yunus Yetişkin ise şebeke sıkıntısından dolayı Bitlis'te yaşayan ailesiyle çok az görüştüğünü belirtip, "Askere giden çocuklar var. Anneleri görüşemiyor kendileriyle. Bu soğukta bu tepeye çıkmak epey zaman alıyor. Tek başıma tepeye çıkamıyorum. Mahalle sakinleriyle çıkabiliyoruz. Ben annem ve babamla görüşebilmek için bu tepeye çıkmak zorunda kalıyorum. Hastalarımız oluyor. Bu tepeye çıkıp ancak ekiplere haber verebiliyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Bu konuda GSM operatörlerinden yardım bekliyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Diyarbakır’da asker olan kuzeni Abidin Oruç ile telefonda görüşen Ferhat Bilici de bu sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karlı TepelerTelefon GörüşmesiVan
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