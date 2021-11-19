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Tasarımları ile Ukraynalı mimar, leziz tarifleri ile pasta şefi 

Matematiksel modellemeler ve 3D yazıcı yardımıyla ortaya çıkardığı pastalarla, pastacılık sektöründe dünya çapında kendisinden söz ettiren Dinara Kasko Türkiye’de.

19 Kasım 2021 Cuma 14:19
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Tasarımları ile Ukraynalı mimar, leziz tarifleri ile pasta şefi 

DİNÇER KARACALAR

Kariyerine eğitimini aldığı mimarlık mesleğiyle başlayan Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko, asıl mesleğinden erken yaşta emekli olup mimari bilgi birikimini mutfaktaki yetenekleriyle birleştirerek dünyada mimari pastacılığın bayrak taşıyıcısı oldu. Matematiksel modellemeler ile ortaya çıkardığı özgün tasarımları 3D yazıcı yardımıyla silikon kalıplara yansıtan Dinara Kasko’nun benzersiz güzellikteki pastaları dünyada yankı uyandırdı. Oluşturduğu modellemeler mimari bakış açısının ve pastacılığın ilişkisini kanıtlar nitelikte. Dünya çapında bilinirliğine en büyük katkı sağlayan “görünmez kutuda vişneler” eseri tüm otoritelerin beğenisini kazandı. Yadırganamaz mimari çekicilikteki eserlerinin tasarım ve tarifleri arasında bir oran olduğunu belirten Kasko, eserlerinin tüm dünya tarafından tadılmasını istiyor. Boston, Katar ve Moskova’nın ardından şimdi de nefis lezzetlerini İstanbul’da hayranlarının beğenisine sunuyor. Flosophiaismiyle 4 Aralık’ta İstanbul’da açılacak konsept pastanenin marka şefliğini üstlenen Kasko, tariflerine Türk damak zevkine uygun olacak şekilde yeni tatlar ekleyecek. Dinara Kasko konseptin açılış organizasyonu için 4 Aralık’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

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Tasarımları Ile Ukraynalı MimarLeziz Tarifleri Ile Pasta şefi
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