Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
245.774
DOLAR
5.9563
STERLİN
7.7771
EURO
6.6906
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor
Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef...
Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı
Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye...
Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu
Cudi Dağı'nda teröristlere ait el...
Kamyon zulasından 179 kilo esrar çıktı
Kamyon zulasından 179 kilo esrar...

Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek istiyor

Adana'da okul eğitimini aksatarak ailelerine destek olmak için 60 TL yevmiyeyle tarım işçiliği yapan İlayda Tuğrul (12) ve Melek Yılmaz (13), okula devam edip, ileride doktor, öğretmen olmak istediklerini söyledi.

Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek istiyor

Adana'da okul eğitimini aksatarak ailelerine destek olmak için 60 TL yevmiyeyle tarım işçiliği yapan İlayda Tuğrul (12) ve Melek Yılmaz (13), okula devam edip, ileride doktor, öğretmen olmak istediklerini söyledi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:35
0 Okunma
Tarım işçisi çocuklar okula devam etmek istiyor

ADANA, (DHA)

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki patates tarlasında sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte turfanda patates hasadına çıkan çocuklar, küçük yaşlarına rağmen yorulmadıklarını ve ailelerine destek olduklarını söyledi.

Ağrı'dan ailesiyle birlikte tarlada çalışmak için Adana'ya geldiğini söyleyen İlayda Tuğrul, "Yorulmuyorum çünkü alıştım. Sabah 7'den beri çalışıyoruz. Patatesleri topluyorum ve diziyorum. Okula gidemiyorum. Aileme yardım etmem gerek. Günde 60 TL kazanıyorum. Okula gitmek isterdim. Doktor olmak istiyordum büyünce" dedi.

Şanlıurfa'dan çalışmak için geldiklerini söyleyen Melek Yılmaz ise normalde okula gittiğini ama tarlada çalışmak zorunda olduğu için düzenli devam edemediğini belirterek, "Çünkü çalışmam gerek. Öğretmen olmak istiyorum. Okuluma önem vermeyi de çok istiyorum ama iş de önemli" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarımİşçiçocukOkulönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bornova'da taklit ürün depolarına baskın
Bornova'da taklit ürün depolarına baskın
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Sahilden yarım ton çöp topladılar
Çocuklar deniz sezonunu açtı
Çocuklar deniz sezonunu açtı
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
Elazığ Gezisi’nden notlar
Elazığ Gezisi’nden notlar
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!
ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans