Suriye'de mağdur sivillere 2,5 ayda 30 milyon ekmek ulaştırdılar

(Hatay), (DHA)

Sınırın diğer tarafında, Esad rejimi ve destekçisinin saldırılarına maruz kalan Suriyeli siviller, göç etmek zorunda kaldıkları Türkiye sınırı yakınlarındaki derme çatma kamplarda hayata tutunuyor. İnsanların temel ihtiyaç maddelerinden biri olan ekmek, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın hem Türkiye’de, hem de Suriye tarafında bulunan fırınlarında pişirilerek tedarik ediliyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 20 Aralık 2019 gününden bu yana meydana gelen yoğun saldırılar sırasında ekmek bulmakta zorlanan insanların bu ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 milyon adet ekmek ürettiklerini ve onlara ulaştırdıklarını belirterek, "Bölgede yoğun saldırıların başladığı 20 Aralık 2019 gününden bu yana Esad rejimi ve destek verenler tarafından İdlib’de sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun hava ve kara saldırıları yaşanıyor. Bu nedenle sivillerde canlarını kurtarmak için Türkiye sınırına, Azez ve Afrin bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldı. İHH Vakfı olarak bu süreç içerisinde sivillere birçok insani yardım malzemesi ulaştırdık. Bunların arasında en temel gıda maddelerinden bir tanesini de ekmek oluşturuyor. Hem Türkiye ve hem de Suriye içerisindeki fırınlarımızda üretmiş olduğumuz yaklaşık 30 milyon adet ekmeği yaklaşık 2,5 ayda savaş mağduru ailelere ulaştırarak önemli bir ihtiyaçlarını giderdik. İHH olarak yardım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'DAMAK TADINA UYGUN'

Ekmeğin özelliğinden söz eden Tosun, "Ürettiğimiz ekmekler savaş ortamında 3 gün boyunca bozulmadan kalacak şekilde üretilip paketleniyor. Ayrıca ekmekler, Suriyelilerin yıllardır tükettiği ve kendi damak tatlarına uygun olarak üretiliyor. Ekmekler fabrikalarımızda modern makinelerde el değmeden üretilmektedir" diye konuştu.