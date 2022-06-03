Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.601,25
ALTIN
978,07
DOLAR
16,45
STERLİN
20,61
EURO
17,67
İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 2...
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel...
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 Sözleşmeli Personel istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SUNA KOÇAL'IN ŞEFKAT EBRUSU

“ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN”

03 Haziran 2022 Cuma 18:03
SUNA KOÇAL'IN ŞEFKAT EBRUSU

“Varşova’da, PTAK İnsani Yardım Merkezinde Ukrayna’dan gelen mülteci çocuklarımız ile gerçekleştirdiğimiz ebru uygulaması.. O etkinlikte yaşadığım duygu selini anlatabilmem mümkün değil. Mutluluk, güven,  huzur, hüzün, sevinç, sevgi…”

SUNA KOÇAL
 

Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı Suna Koçal, geleneksel Türk süsleme sanatlarına olan ilgisi, bu sanatlarımızı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak konusunda gösterdiği olağanüstü çabalarından dolayı, önceleri “Yalova’nın Kültür Sanat Meleği” olarak anılıyordu. Fakat, şu güne kadar, yeryüzünde ebru sanatımızla tanıştırmadığı, canlı ebru performansı sergilemediği ülke kalmadığından, Suna Koçal’ı artık “Türkiye’nin Kültür Sanat Meleği” olarak anıyoruz. 

UNESCO’nun ebrumuzu “Somut Olmayan İnsanlık Mirası” listesine almasından sonra, dünyanın hemen her köşesinde bu gizemli sanatımıza olan ilgi arttı. Özellikle Suna Koçal’ın Türkiye’nin çeşitli illerinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde açtığı sergilerle ve bu sergilerde gerçekleştirdiği canlı ebru performanslarıyla ebru, bir Türk süsleme sanatı olarak tanındı ve giderek artan bir ilgi görmeye başladı. 

Ebru sanatçısı aynı zamanda bir ressamdır, ama eserlerini tual üzerine değil, su üzerine çizer. Sonra, su yüzeyinde oluşturduğu bu deseni, dikkatlice kağıt üzerine aktarır. Su yüzünde oluşturulan ebrular, bir benzeri olmayan sanat eserleridir. Değerleri de, ebru sanatçısının özgün üslubuna paralel olarak belirlenir. 

Ebrunun pek çok çeşidi vardır. Ebrular, oluşturma tekniğine, oluşturulan desenin şekline göre ya da kendine özgü bir üslup oluşturan ebru sanatçısının adıyla anılırlar. 

Battal ebru, gel-git ebrusu, şal ebrusu, taraklı ebru, kumlu-kılçıklı ebru, hafif ebru, çift baskılı ebru, kaplan gözü, akkase… gibi ebrular oluşturma tekniğine göre, “Hatip Ebrusu” ve  “Necmettin Ebrusu” ise, mucitlerinin adlarıyla anılırlar. 

Hatip Ebrusu, 18. Yüzyıl başlarında Ayasofya hatibi Mehmet Efendi tarafından bulunmuştu. Ebru teknesi üzerindeki suyun üzerine belli aralıklarla küçük daireler oluşturacak şekilde boya damlatılır, sonra bu dairelerin için başka renklerle giderek küçülen daireler oluşturulurdu. Oluşan bu boya dairelerine tarak ya da iğnelerle şekil verildikten sonra kağıt üzerine aktarılırdı.

 Ünlü hattat Necmettin Okyay, kendinden önce uygulanan çiçek ebrularına yeni bir uygulama tekniği geliştirdiği için, bu yöntemle yapılan ebrular “Necmettin Ebrusu” olarak anılmaktadır. 

ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN” 

Suna Koçal geçtiğimiz günlerde Polonya’nın başkenti Varşova’ydı. Koçal, Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde ve Varşova Büyükelçiliği’mizin katkılarıyla Varşova özellikle çocuklara yönelik ebru oluşturma etkinlikleri düzenledi. 

Bu etkinliklerde Suna Koçal, otizmli ve Ukrayna’da yaşanmakta olan savaşta anne ve babalarını kaybetmiş çocuklara ebru sanatının şefkat elini uzattı. 

Suna Koçal, Varşova’daki ilk canlı ebru gösterisini, otizmli çocuklara eğitim veren bir okulda gerçekleştirdi. Otizmli çocukların da ebru üretimine bizzat katıldıkları bu gösteri, çeşitli ülkelerde aynı amaçla eğitim veren 70’e yakın ülkedeki okullarda canlı bağlantılar aracılığı ile izlendi. 

ŞEFKAT EBRUSU

Suna Koçal, Varşova’da, PTAK İnsani Yardım Merkezi’nde, yakınlarını kaybetmiş, yarınlara olan umutlarını yitirmiş, büyük bir boşluğa yuvarlanmış çocuklara da ebru sanatının inceliklerini uygulamalı olarak öğretti. Onlara, yaşadıkları bütün olumsuzluklara rağmen yapabilecekleri, başarabilecekleri birşeyler olduğunu, ebrunun o sihirli teknesinde ebrular oluşturmalarını sağlayarak gösterdi. 

Varşova’daki canlı ebru performanslarına katılan otizmli ve savaş mağduru çocukların Suna Koçal’ın yönlendirmesiyle ebru teknesi içindeki suyun üzerinde renkli tablolar oluştururken yaşadıkları ‘birşeyler başarma mutluluğu’ görülecek şeydi. Derin bir mutsuzluğun gölgelendirdiği o minik hüzünlü yüzlerde, ebru teknesinden çıkan tablolarla birlikte güneşler açıverdi. 

Eğer ebrular, oluşturulma amaçlarına göre de adlandırılmış olsalardı, Suna Koçal’ın Varşova’da otizmli ve Ukrayna savaşı mağduru çocuklara ebru sanatımızı öğretmek, ebru üreterek hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla çocukları da katarak ürettiği bu ebrulara ŞEFKAT EBRUSU demek çok doğru olurdu.

Suna Koçal duyarlı bir sanatçı ve herşeyden önce bir anne olarak, Varşova’da, Ukraynalı çocuklara ebru yaparken yaşadığı duygusal anları şöyle anlatıyor: 

“Varşova’da, PTAK İnsani Yardım Merkezinde Ukrayna’dan gelen mülteci çocuklarımız ile gerçekleştirdiğimiz ebru uygulaması.. O etkinlikte yaşadığım duygu selini anlatabilmem mümkün değil. Mutluluk, güven,  huzur, hüzün, sevinç, sevgi,…

Tüm programın oluşturulmasında büyük emek harcayan Büyükelçimizin eşi Vasiliki Firat’a ve bu ziyaretin gerçekleşmesine yardımcı olan PTAK yönetiminden Tomasz Szypula ve Ayşe Senem Abacı’ya çok teşekkür ederim.

Dünya’da hiçbir çocuk asla ağlamasın hep gülsün.”

EBRUNUN EVLİYA ÇELEBİSİ

Artık, “Türkiye’nin Kültür Sanat meleği” olarak andığımız Suna Koçal’ın, Evliya Çelebi misali, bütün dünyayı dolaşarak, canlı performanslarla tanıttığı su yüzüne resim çizme ve oluşturulan bu tabloları kağıt üzerine aktarma becerisi olan ebru sanatımız, dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. 

Suna Koçal tek kişilik bir ordu gibi, koltuğunun altına aldığı o sihirli ebru teknesiyle yeryüzünde ebrulamadığı ülke bırakmamış. Suna Koçal’ın canlı performanslarla tanıttığı, izleyenleri de üretime dahil ettiği bu gösteriler sayesinde ebru, pekçok kişinin hobisi, tutkusu olduğu gibi, pekçok kişinin de geçim kaynağı olmuş. 

“Türkiye’nin Kültür Sanat Meleği” Suna Koçal’a başarılarının devamını diliyoruz. 

SUNA KOÇAL'IN ŞEFKAT EBRUSU
SUNA KOÇAL'IN ŞEFKAT EBRUSU
Anahtar Kelimeler:
Suna KoçalŞEFKAT EBRUSUÇOCUKLAR HEP GÜLSÜNM. Kemal Sallıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARŞIT BURCUMUZLA EVLENEBİLİRİZ!
KARŞIT BURCUMUZLA EVLENEBİLİRİZ!
KIBRIS FATİHİ KARAOĞLAN EFSANESİNİN YARATICISI MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
KIBRIS FATİHİ KARAOĞLAN EFSANESİNİN YARATICISI MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
Belgrad Ormanı'na piknikçi akını
Belgrad Ormanı'na piknikçi akını
Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İSMİ RAUF DENKTAŞ
TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İSMİ RAUF DENKTAŞ
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler
Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor
Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor
HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…
HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi