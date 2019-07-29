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Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Bingöl'de sıcaktan bunalan çocuklar, yapılan tüm uyarılara rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi.

Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Bingöl'de sıcaktan bunalan çocuklar, yapılan tüm uyarılara rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
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Sulama kanalında tehlikeli serinlik

BİNGÖL - Beyaztoprak köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, yaşanan boğulma olaylarına rağmen, girilmesi tehlikeli ve yasak olan sulama kanalında serinlemeye çalıştı. Havaların çok sıcak olması nedeniyle evde bunaldığını ve sulama kanalında serinlemeye çalıştığını söyleyen Yusuf Nasırbel (16), "Paramız olmadığından şehirde bulunan havuzlara gidemiyoruz. Suyun kirli ve tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde, mecburen buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. İmkanlarımız el vermediği için, tehlikeye rağmen yine de geliyoruz çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip, 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Bizim için güzel oluyor" diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sulama KanalıTehlikeli SerinlikBingöl
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