Şühedaya vefa borcumuz bitmez

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ANKARA

Merhaba dostlarım!

Mart ayındayız.

Mart ayı bütün “CEMRELERİN DÜŞTÜĞÜ-DOĞANIN UYANDIĞI” ilkbaharın ilk ayıdır...

Kuşlar bütün kış susmalarının hıncını çıkartırcasına daha çok cıvıldarlar;

Tüm bitkiler heyecanlıdır yeşilin bin tonunu hazırlıyorlardır çünkü; Hayvanlar bahar yorgunluğu ile kışın yorgunluğunu atmaya çalışıyorlardır.

Ama biz “İNSAN VARLIKLARI” İÇİN BU ÇOĞRAFYADA ACI HAKİM BİR SÜREDİR;BELKİ O YÜZDEN BAHARIN GELDİĞİNİ BİR TEK İNSANLAR FARKEDEMEDİ GALİBA.

Bugün 14 Mart TIP BAYRAMI KORONA VİRÜSÜ ile boğuşuyor tüm dünya...

Suriye ve Libya şehitleri TÜRKİYE’min yüreğine kan oturttu ve şehidimin kanları AL BAYRAĞIMIN rengini daha da AL yaptı...

ÇALIKUŞLARI olarak bizler,”18 Mart 1915 ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN” 105. yıldönümünde ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehitlerimizi yad edelim istedik; ÇALIKUŞLARI ailesi olarak ŞEHİT ANNELERİ-EŞLERİ-KIZLARI’nın ellerini öpüp-ellerini tutalım istedik...

12 Mart tarihini seçmemizin nedeni; İSTİKLAL MARŞIMIZIN kabulünün 99.yılı olması nedeniyleydi.

120 asker-emniyet şehit ailesi geliriz demişti;

GÜVENPARK şehit aileleri ile 141 şehit ailesi geldi

Ve hepsi de çok mutlu ayrıldı.

Sevgili üyemiz devlet sanatçısı, Arif Çelik artık tamamen iyileştiğini bize sazı ve sözü ile kanıtladı sevgili Ayşe’si ve yeğeni eşliğinde. Rabbim başımızdan eksik etmesin.

GÜVENPARK AİLEM TAM KADRO BİZİMLEYDİ, 13 Mart şehitlerimizin ruhları şad olsun; acı içinde anıyorum hepsini.

EMŞAV VAKFI aileleri ve dostumuz sayın Başkan Abdurrahman YILMAZ Bey gecemize güç verdiler.

Ankara Barosu Başkanı Sayın Av. R. Erinç SAĞKAN ev sahipliğini, genel sekreteri ve üç yönetim kurulu üyesi ile yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Av. Mansur YAVAŞ diğer programlarını yarıda bırakarak şehit aileleri ile birlikte olmayı tercih etti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel BARAN ailelere Çanakkale şiirini ezberden okudu ve alkışları topladı.

Ankara Kent Konseyinin mütevazi-çalışkan Başkanı Sayın Halil İbrahim YILMAZ bizleri yalnız bırakmadı.

BAM başkanı ve Ankara aşığı Ankara Milletvekil Sayın Nevzat CEYLAN konuklarımız arasındaydı.

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı bizimleydi.

Yargıtay üyemiz Ramazan KAYA ve sevgili eşleri sonuna kadar ailelerin yanlarında idiler.

Kayseri Demokrasi Platformu Başkanı sevgili Nazlı Karakurt ERDOĞAN yorucu bir yolculuğu göze alarak geldi, bizimle oldu sabah 05.00’de evine vardı.

Derneklerden sorumlu Valilik Sivil Toplum ile ilişkiler Müdürü Sayın Haluk TEBER eşi ve kızı ile biz ayrılana kadar bizimleydi; varolsunlar.

Ve Mansur Başkanın Genel sekreter Yrd. FARUK Bey hastasını bırakıp bizimle birlikte oldu.

İyi ki güzel yürekler varlar değil mi?

Maden İş Sendikası yönetim kurulu üyesi ve basın danışmanı ailelerin arasındaydı.Üyemiz Önceki HGK Başkanı Erdal SANLI meslektaşımız varlığı ile bizi onurlandırdı.

Sevgili can kadınım Sanem ARIKAN yorulmak bilmez mi dedirten güç iyi ki varsın dedirtti yine.

Nahçıvan’ın ilk Başbakanının gelini, Sevgili Vuslat İBRAHIMOĞLU asaleti ve duruşu ile bizimleydi.

MİT emektarı Sayın İbrahim ÇEVİK ve eşi, Sevgili can dostum Ufuk, Deli - dolu ama sevgi ile dolu Kadın Muhtarlar Derneği Başkanım Serpil’im, Handan’ım KAYAKÖKÜ’M ve sevgili Merve’m en başından sonuna kadar şehit ailelerinin arasındaydı.

Sevgili Elif KOÇTAŞ emeğine sağlık! Asil ve güzel duruşunla öyle güzel sessiz güç olarak problemleri çözdün ki eşin Birol Bey ile birlikte.

Sevgili Burçak yeni gelen çocuklarını evde bırakıp bizimle birlikte olmak için koşarak geldin.

Can Celal BİRİNCİ,

Sevgili Ferda’m,

Sevgili Meral’im iyi ki varsınız.

Ve programı hazırlayanlar,

Görünmez ama “KESKİN GÜÇLER”,

Canımın içi Betül’üm, canım Arzu’m,B enim yansımam olan can Esra’m ve sevgili Murat ÇINAR iyi ki varsınız;

Siz olmasanız olmazdı.

Sevgili Canfer BALÇIK yine şiirleri ile geceye damgasını vurdu.

Ve can dostum Haydar ŞAHINDOKUYUCU;

siz var ya tam bir YARDIM-HİZMET aşığısınız; iyi ki varsınız.

Sevgili Funda Akosman ERMAN, kitabının imza etkinliği ile çakışan programa katılamadığı için; kendi Bursa’da lakin ruhu Ankara’da idi.

Mazeretleri nedeniyle Katılamayan Çalıkuşu ailem varlığınız oradaydı.

Prof. Dr. Erhan BÜKEN Hocama, Prof. Dr. Doğan TUNCER hocama, Danıştay önceki Başsavcımız Sayın Turgut CANDAN’a, Danıştay üyesi Sayın Ahmet Hamdi ÜNLÜ’ye çok geçmiş olsun.

Sevgili hocam ŞEBNEM AKİPEK ÖCAL çok bizimle olmak istiyordun lakin ders programın izin vermedi biliyorum...

Ve dün başından sonuna kadar programı takip eden STAR TV’nin değerli katılımcılarına ŞEHİTLERİMİZİN anılarına gösterdiği bu duyarlılıktan ötürü yürekten teşekkürler.

Ve yemek bedelinin yarısını ödeyen ve adını açıklanmasını istemeyen üç değerli müvekkilimin yüreklerine sağlık; iyi ki varlar.

Dün gerçekleştirdiğimiz etkinliğe çağırdığımız protokol katıldı, çağırmayı unuttuklarımız da bizim kusurumuz;

Lakin uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz en özel etkinlik oldu.

Sevgi, saygı ve selamlar ile iyi ki varsınız Çalıkuşu ailem.

Tülay Bekar