Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100278
ALTIN
278.002
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0186
EURO
6.2838
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

SUDEH SOTODEH artık instagram’da

Sudeh Sotodeh gelen istek üzerine artık instagramdan takipçileri ile tariflerini paylaşacak.

SUDEH SOTODEH artık instagram’da

Sudeh Sotodeh gelen istek üzerine artık instagramdan takipçileri ile tariflerini paylaşacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:15
9 Okunma
SUDEH SOTODEH artık instagram’da

Yakın zamanda bir aile toplantısında Gül Ergi, Prof. Dr. Berna Tander, E. kr. Pit. Kd. Alb. Cavit Bayçin ve eşi Bütül Bayçin, Stuart Kline, Yazar ve Havacılık Araştırma Uzm. Özlem Başoğlu, İranlı sanatçı Ramin Farhangniya, Reca Desilton, işletmeci Oğuz Akayay ile buluşan Sudeh Sotodeh ve eşi Yasin Bayar misafirlerine İran yemeklerinden oluşan bir menü hazırladı.

Youtube üzerinde İran yemek tariflerini ve müziklerini yayınlayan Sudeh Sotodeh gelen istek üzerine artık instagramdan takipçileri ile tariflerini paylaşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SUDEH SOTODEHInstagramönce VatanYemekTarifYoutubeFunda Akosmn ErmanPapatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI
Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI
Başkent'te toplu taşımaya zam
Başkent'te toplu taşımaya zam
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü
ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ
ALAÇATI'NIN RÜZGARI KORUNCUKLAR İÇİN ESTİ
Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu
Dr. Muhammed Hanefi Aytekin Uzman Doktor oldu
KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE
KIYAMETİN KOPMADIĞI TEK YER: ŞİRİNCE
“Her Köye Bir Kütüphane”
“Her Köye Bir Kütüphane”
FUNDA AKOSMAN ERMAN 31 AĞUSTOS’TA FARKINDALIK OKULUNDA
FUNDA AKOSMAN ERMAN 31 AĞUSTOS’TA FARKINDALIK OKULUNDA

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans