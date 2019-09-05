SUDEH SOTODEH artık instagram’da

Yakın zamanda bir aile toplantısında Gül Ergi, Prof. Dr. Berna Tander, E. kr. Pit. Kd. Alb. Cavit Bayçin ve eşi Bütül Bayçin, Stuart Kline, Yazar ve Havacılık Araştırma Uzm. Özlem Başoğlu, İranlı sanatçı Ramin Farhangniya, Reca Desilton, işletmeci Oğuz Akayay ile buluşan Sudeh Sotodeh ve eşi Yasin Bayar misafirlerine İran yemeklerinden oluşan bir menü hazırladı.

Youtube üzerinde İran yemek tariflerini ve müziklerini yayınlayan Sudeh Sotodeh gelen istek üzerine artık instagramdan takipçileri ile tariflerini paylaşacak.