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Sude Sodoteh'in çiçekleri herkesi büyülüyor

Sude Sodoteh enfes bahçesinde birbirinden nadide çiçekleri ile harikalar yaratıyor.

30 Temmuz 2021 Cuma 17:57
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Sude Sodoteh'in çiçekleri herkesi büyülüyor

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İşini aşkla yapan ve yaptığı her işte fark yaratan başarılı iş kadını Sude Sodoteh bahçesini birinden güzekl çiçeklerle donattı. Organik ve naif çiçekleri ile dolu olan bu büyük bahçeyle tek tek ilgilenip, zamanının çoğunu bu güzel çiçeklere adamış durumda. 

Aynı zamanda bahçesindeki özel çiçekleri satışa sunan Sude Sodoteh, yaptığı birbirinden güzel buketlerle de büyük ilgi görüyor. Özellikle çiçek hediye etmek isteyen çoğu kişinin uğrak adresi olan bu bahçede o muhteşem çiçekleri görüp sevdiklerini sevindirmek isteyenler bu bahçeye göz atabilir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sude SodotehÇiçekFunda Akosman Ermanönce Vatan
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