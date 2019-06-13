SU KİRLİLİĞİNE SON!

HABER: NEVAL KÜTÜK

20 Ülkeden katılımcının yer aldığı 4.Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası geçtiğimiz günlerde İzmir – Gümüldür’de yapıldı. İzmir-Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki’nin de açılışına katıldığı şampiyonada 1. olarak ülkemizi gururla temsil eden Merve Tanrıverdi, grubu Deniz Yıldızları ile “Stop Water Pollution” gösterisi yaptı. Deniz kızlarından oluşan grup, tüm dikkatleri dünyanın en büyük ve en önemli çevre hareketine çekti.

Merve Tanrıverdi: “Koreografimizde şu anda dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan su kirliliğini ele aldık ve bu konuya dikkat çekmeye çalıştık. Siz de bu videoyu izleyerek ve paylaşarak su kirliliğine karşı farkındalığı arttırabilirsiniz. Her canlı özgürce yaşamalı. Siz doğaya bakmazsanız doğa da size bakmaz!” dedi.

Deniz Yıldızları grubu, Uluslararası Yoga Şampiyonalarında dereceleri olan profesyonel Yoga sporcuları Merve Tanrıverdi, Selva Arı ve Yasemin Karaboğa’dan oluştu.

Şampiyonanın 7 Haziranda ülkemizde, İzmir – Gümüldür’de düzenlenmesini sağlayan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf: Güney sahillerimizde Caretta Carettalar ölüyor, Tüm dünya deniz ve su kaynakları için alarma geçiyor. Dünyanın eşsiz mercan kayalıkları yok oluyor. Tüm canlılar için su en temel kaynak. Biz de Yoga sporunun bireye sağladığı tüm duyarlılığı, su ve deniz temizliği konularına dikkat çekmek için kullandık. Bu konuda tüm değerli projeleri destekliyor, herkesi doğayı kirletmemeye ve doğayla barış için uyanık olmaya çağırıyoruz. Konuyu gündemde tutacağız.” dedi.