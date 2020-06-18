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Su altındaki kirliliği kısa film yaptı

Türkiye Su Altı Federasyonu'nun 2019 yılında düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışma için Antalya'da çektiği kısa filmle yurt dışında 25 festivale kabul edilen su altı film yapımcısı Alican Abacı, filminin dünyanın dört bir yanında izletilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

18 Haziran 2020 Perşembe 10:12
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Su altındaki kirliliği kısa film yaptı
Yapımcı Alican Abacı, ABD, Ukrayna, Fas, İspanya, İtalya dahil bazı ülkelerde gösterilen filmin konusunun, su altındaki kirlilik olduğunu söyledi. Abacı, "Aslında bu bir kısa filmden daha çok sosyal sorumluluk projesi. Denizlerin altındaki kirliliğe dikkat çekmek istedim ve bununla ilgili bir senaryo hazırlayıp çekimlere başladım. Tamamen kendi imkanlarımla gerçekleştirdim" dedi.

'Altın Palet'te birinci olduğunu hatırlatan, aynı filmi yurt dışındaki birçok festivale gönderdiğini vurgulayan Abacı, "25 festivalden davet aldım. 13 ülkede filmim gösterildi. İtalya ve İspanya'dan ödülle döndüm. ABD'de ise 9 festivalde yayınlandı. Çevre ve okyanus temalı festivaller benim filmimi göstermeden etkinliklerini tamamlamadı. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Gelecekte çevre konulu projelerin filmlerini hazırlamaya devam edeceğini anlatan Alican Abacı, "Görüntülerimle dünyaya ve insanlara dokunmak istiyorum. Su altında çektiğim filmle bunu başardığıma inanıyorum. Denize yukarıdan baktığımızda mavi görünüyor. Fakat altında insan eliyle oralara giden binlerce ton çöp bulunuyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su AltıDenizKirliKirlilikFilmAltın Palet
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