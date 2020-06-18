Su altındaki kirliliği kısa film yaptı

'Altın Palet'te birinci olduğunu hatırlatan, aynı filmi yurt dışındaki birçok festivale gönderdiğini vurgulayan Abacı, "25 festivalden davet aldım. 13 ülkede filmim gösterildi. İtalya ve İspanya'dan ödülle döndüm. ABD'de ise 9 festivalde yayınlandı. Çevre ve okyanus temalı festivaller benim filmimi göstermeden etkinliklerini tamamlamadı. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Gelecekte çevre konulu projelerin filmlerini hazırlamaya devam edeceğini anlatan Alican Abacı, "Görüntülerimle dünyaya ve insanlara dokunmak istiyorum. Su altında çektiğim filmle bunu başardığıma inanıyorum. Denize yukarıdan baktığımızda mavi görünüyor. Fakat altında insan eliyle oralara giden binlerce ton çöp bulunuyor" dedi.