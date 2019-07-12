Srebrenica, Taksim’de anıldı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nı çevreleyen binalardan birine, tamamını kaplayacak şekilde dev bir "Srebrenica Annesi" fotoğrafının yer aldığı pankart asılırken, yaklaşık 200 kişi pankartın önünde bir araya geldi.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Hersek Dostları Vakfı, Genç Boşnaklar Derneği İstanbul ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği'nin birlikte düzenlendikleri anmada bir basın bildirisi okundu.

Derneğimizin Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bosna Sancak Akademik Vakfı Başkanı Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu'nun okuduğu bildiride soykırımda yitirdiğimiz canlar anıldı, dünyaya Boşnak Soykırımını gerçekleştirenlerin bir an önce adalet önüne çıkarılması yönünde çağrı yapıldı.

Basın bildirisinin ardından, "Srebrenica Annesi" fotoğrafını çeken sanatçı Almin Zrno da bir konuşma yaptı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı A. Naser Şimşek, Bayrampasa Meclis Üyesi İbrahim Bulut Balota, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Remzi Albayrak ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik Taksim Meydanı'ndaki pankartın önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Bu anlamlı günde davetimize icabet ederek etkinliğimize katılan herkese ve Taksim Meydanı'nda bu anmayı gerçekleştirebilmemiz için bizlere gerekli şartları sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz...