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SPAGO ISTANBUL, YENİLENMİŞ YAZ MENÜSÜ İLE KAPILARINI TEKRAR AÇTI

Nişantaşı'nın en prestijli adresi The St.Regis Istanbul’un teras katında yer alan, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ın ikonik restoranı Spago, 2 Haziran itibariyle misafirlerini yeniden ağırlamaya başlıyor. 

02 Haziran 2020 Salı 16:23
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SPAGO ISTANBUL, YENİLENMİŞ YAZ MENÜSÜ İLE KAPILARINI TEKRAR AÇTI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Muhteşem boğaz manzaralı açık terası, uluslararası hijyen standartlarına sahip servis kalitesi, ön tarafta Deniz Zengin’in direktörlüğü ve mutfakta yeni şef Bahadır Abul imzalı yaz menüsü eşliğinde enfes lezzetleri misafirlerinin beğenisine sunan Spago, yaz boyunca Istanbul’un en çok tercih edilen mekanlarının başında gelecek. Gastronomi dünyasının öncülerinden biri olarak lider konumunu koruyan; mutfak sanatları, servis ve stil açılarından trendleri belirleyen Spago, master şef Wolfgang Puck'ın "çiftlikten masaya" felsefesiyle farklı bir lezzet kültürü sunuyor. Yerel pazarlarda bulunan ürünlerle her mevsim değişen menüde Wolfgang Puck’ın meşhur taş fırın pizzaları, mezeleri, el yapımı makarnaları, zengin antre seçeneklerinin yanı sıra, farklı mutfaklardan esintiler taşıyan tatlar da yer alıyor.

Yenilenen Hizmet Saatleri 12.00-20.00 | Gel-AL & Paket Servis & Kokteyl 12.00-18.00 | Öğle Yemeği & Pizza & Kokteyl 18.00-22.00 | Akşam Yemeği & Sushi & Bar

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Anahtar Kelimeler:
NişantaşıThe St. RegisTerasMichelinWolfgang IkonikSpago
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