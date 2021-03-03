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SP Hastası Canan Doğan İMKANSIZI BAŞARIYOR

Gebze Atlı Spor kulübü tesislerinde Para At Terbiyesi Türkiye Şampiyonluğu'na hazırlanan Serebral palsi hastası Canan Doğan (31), pozitif yapısı ve azmi ile çevresinde örnek gösteriliyor. Doğan, at binmenin yanında resim yapıyor, bisiklete binip, yüzüyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:36
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SP Hastası Canan Doğan İMKANSIZI BAŞARIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yalova’da yaşayan 31 yaşındaki Canan Doğan, doğumu sırasında beynine oksijen gitmediği için Serebral Palsi hastalığıyla hayata gözlerini açtı. Yüzde 99 engelli olarak dünyaya gelen Canan’ı ailesi, daha iyi tedavi ettirebileceklerini düşünerek Almanya’ya götürdü. Yaklaşık 25 yıl Almanya'da kalan aile, daha sonra Canan’ın isteği üzerine ana vatana döndü. Konuşamayan, yürüyemeyen ve desteksiz neredeyse hiçbir iş yapamayan Canan Doğan, azmiyle hastalığına rağmen bisiklet binmeyi ve resim yapabilmeyi başardı. Canan Doğan, 2 yıl önce ise Gebse Atlı Spor Kulübün de binicilik sporuyla tanıştı. Bu sporu çok seven Canan Doğan, azimle ilk önce 2019 yılında binicilik lisansını aldı. Daha sonra adeta imkansızı başararak, atın üzerinde desteksiz kalan Doğan, Türkiye’nin ilk ve tek para at terbiyecisi oldu.

Canan Doğan’ın bu başarısını tescillemek için Fransa’dan Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) Para At Terbiyesi Hakemi Patricia Nadoux Türkiye’ye gelerek denetim yaptı. Fransız hakemin denetiminden tam not alan Canan Doğan, şimdi ise Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil edebilmek için çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesini duyurmak isteyen Canan Doğan, yarışmalara daha iyi hazırlanabilmek için destek bekliyor.


  

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SP Hastası Canan Doğan İMKANSIZI BAŞARIYOR
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