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Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

Zonguldak Belediyesi’nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, 2 ilkokul öğrencisine burs veriyor. Yılmaz, "Bir kalem, defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini de istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum" dedi.

Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

Zonguldak Belediyesi’nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, 2 ilkokul öğrencisine burs veriyor. Yılmaz, "Bir kalem, defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini de istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 12:24
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Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

ZONGULDAK - Rat Mahallesi’nde ailesinden kalma evde yalnız yaşayan Abdurrahman Yılmaz, mezar kazarak geçimini sağlarken, 8 yıl önce Zonguldak Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Yılmaz, geçen yıl bir ailenin ilkokula giden iki çocuğuna aylık 400 lira burs vermeye başladı.

Her gün sabah erken saatlerde kalkıp kent merkezindeki sokakları temizleyen Abdurrahman Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim ve öğretim yılında da burs vermeyi sürdürüyor.

'BANA BİR KALEM DEFTER ALINDIĞINA O GÜN BAYRAMIMDI' 

Abdurrahman Yılmaz, okumayı çok istediğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için ilkokuldan sonra çalışmaya başladığını söyledi. Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıp, simit sattığını anlatan Yılmaz, "Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum. O çocuklar geleceğimizin nesilleri. Onlar okuma ve yazma azmiyle tutuşuyorlar. Mum ışığı altında çalışarak doktor, mühendis çıkan çocuklar oluyor. Ben onlardan etkilendim. Çocuklar okusun, doktor, mühendis olsunlar. Ben keşke okusaydım. Okul ihtiyaçlarını kendim karşılamak için ayakkabı boyadım, simit sattım. Bir kalem, bir defter geldiğinde bizler için bayramdı" dedi.

'MADDİ DURUMUM İYİ OLDUKÇA DEVAM ETTİRECEĞİM'

Maddi durumu iyi oldukça burs vermeye devam edeceğini ifade eden Abdurrahman Yılmaz, "Zonguldak halkının temiz ve nezih bir ortamda yaşaması için arkadaşlarımla çalışıyoruz. Maddi durumum iyi oldukça burs vermeye devam etmeye çalışacağım. Bana gurur veriyor. Kefenin cebi yok. Bir sigara 15 lira. Sigara içmesen onu çocuğa versen, o çocuk onla ayakkabı alır, kıyafet alır. Duyanlar tebrik ediyor. Olumlu yaklaşanlar var. Benim için beni tanıyan ya da  tanımayanların düşünceleri önemli değil. Ben bunu kendim istediğim için yapıyorum" diye konuştu.

MESAİ ARKADAŞLARI GURUR DUYUYOR

Abdurrahman Yılmaz’ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Aydemir Kayık da "Kendisi çok sevilen ve sayılan birisi. Dürüst ve işine saygılı . Benim iki çocuğum okumasa ben de yardım ederim. Abdurrahman abiyle gurur duyuyoruz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakBursSokakları Temizlemek
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