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Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'

Aydın’da yaşayan ev kadını Gülsüm Girgin (46), sokak hayvanlarına hayatını adadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde izin alarak dışarıya çıkan Girgin, kendi oluşturduğu 30 besleme noktasındaki kedi ve köpeklere bakıyor.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:26
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Sokak hayvanlarının 'iyilik meleği'

Efeler ilçesinde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Gülsüm Girgin'in hayatı, 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpekle değişti. 'Lokum' adını verdiği köpeğiyle sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Girgin, o günden sonra kendisini onların bakamına adadı. Her gün mahalle mahalle dolaşarak kendi oluşturduğu 30 ayrı besleme noktasında onlarca köpeğin ve 100'lerce kedinin bakımını ve tedavisini üstlenen Girgin, ayrıca yavru kedi ve köpeklere geçici ve kalıcı yuvalar bularak sahiplendiriyor. Varını yoğunu sokak hayvanları için kullanan ve yetemediği yerde aldığı bağış mamalar ve tedavide kullanılacak ilaçlar ile sokak hayvanlarını aç kalmaktan kurtaran Girgin, hasta hayvanları tespit edip tedavilerini de yaptırıyor.

‘ARTIK YEMEKLER İÇİN DAHA DUYARLI OLMALIYIZ’

Koronavirüs salgınından sonra sokak hayvanlarının gerekli yerlerden beslenmesi için izinlerini aldıklarını belirten Girgin, "Çünkü lokantalar ve işletmeler kapalı. Can dostlarımız, yemek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. O nedenle beslenmesi gereken hayvan sayısında da artış oldu" dedi. Vatandaşların artık yemekler için daha duyarlı olmalarını, çöpe atmadan sokak hayvanlarına ulaştırmalarını isteyen Girgin, "Kapı önlerine de düzenli olarak su koyabilirler. Sokak hayvanlarına bakamıyorlarsa bile, bu şekilde yardımcı olabilirler. Herkes mama almak zorunda değil. Kimi zaman ekmekleri çöpte görüyorum. Çöpten ekmek çıkartıyorum. Bu konuda herkes biraz daha duyarlı olursa, hiçbir canlı aç kalmaz diye düşünüyorum" diye konuştu. Girgin'in aracılığıyla bir köpeği ve 7 yavrusunu 50 gün önce geçici olarak sahiplenip, sıcak yuvaya kavuşturan 40 yaşındaki Nebahat Temizkan ise "Çocukluğumdan beri hayvan dostuyum. Köpeği ve yavrularını zor durumda kalmamaları için evimde geçici olarak aldım. Bakımlarını yapıyorum. Gülsüm hanım sayesinde de kalıcı yuvalarına inşallah teslim edeceğiz" dedi.

‘SATIN ALMAYIP, SAHİPLENELİM’

Nebahat Temizkan'ın ikizleri 7 yaşındaki Tuana Uşar ve Rüzgar Uşar ise, köpekleri çok sevdiğini söyleyerek, "Köpekleri çok seviyorum. Sokaktaki hayvanlarımıza iyi bakalım, onları sevelim. Satın almayıp, sahiplenelim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıBeslenmeHayvanseverGülsüm Girgin
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