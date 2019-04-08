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Sokak hayvanları sorunu çözülmeli

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, sokak hayvanları kavramının iyi analiz edilerek konuya hayvan hakları ve hayvan refahı açısından bakılması gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanları sorunu çözülmeli

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, sokak hayvanları kavramının iyi analiz edilerek konuya hayvan hakları ve hayvan refahı açısından bakılması gerektiğini söyledi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:42
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Sokak hayvanları sorunu çözülmeli

ANKARA - TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 'Dünya Sokak Hayvanları Günü' nedeniyle açıklama yaptı. Eroğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun yetersizliği ve uygulamadaki eksikleri nedeniyle Türkiye’nin hala sokak hayvanları sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Eroğlu, kanunda yapılması düşünülen değişikliklerin, ilgili paydaşların katılımı ile ve bilimsel çerçevede yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Başkan Eroğlu, sokak hayvanları kavramının iyi analiz edilerek konuya hayvan hakları ve hayvan refahı açısından bakılması gerektiğini dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde sokak hayvanları sorunu bulunmadığına dikkat çeken Ali Eroğlu, Türkiye’de ise hayvanları yaşamın bir parçası olarak gören yaklaşım ile hayvanları bir tehdit olarak gören yaklaşım nedeniyle sorunun çözülemediğini savundu.



İKİ FARKLI YAKLAŞIM ÇÖZÜMÜ ENGELLİYOR

İki farklı yaklaşımın, hem insanları, hem sokaklarda yaşayan köpeklerin korunması için doğru çözümler ortaya koymayı engellediğini kaydeden Eroğlu, “Aslında 5199 sayılı kanun, sokak köpeklerinin kontrolü ve korunması ile ilgili ciddi hükümler içeriyor. Ancak, kanunun alt yapısı kurulmadan, plansız ve programsız şekilde uygulanıyor olması hem hayvan, hem insan refahını tehdit etmektedir. Kanunun yayımlanmasından bugüne uzun yıllar geçtiği halde; organizasyon ve bütçe eksikliği, yeterli sayıda veteriner hekim ve yardımcı personel istihdam edilmemesi gibi çeşitli nedenlerden ötürü hala çoğu ilçe ve belde belediyesi hayvan bakımevi kuramamıştır. Hayvanseverlerin iyi niyetli çalışmaları da yetersiz kalmaktadır. Kırsal alanda ise konu tamamen sahipsizdir” dedi.

YASAL VE YAPISAL  DÜZENLEME ŞART

Sokak hayvanları sorunun ortadan kaldırılması için mevcut kanunda yapılması gereken değişikliklere de değinen Ali Eroğlu, sorunun, bilimin ve aklın rehberliğinde hareket edilerek, istismarlardan uzak bir anlayış ile kararlı bir şekilde uygulamaya konulacak orta vadeli bir programla çözülebileceğinin altını çizdi. Zaman kaybetmeden, yasal ve yapısal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini kaydeden Ali Eroğlu, devlet kurumlarının, veteriner hekimlerin ve hayvansever örgütlerin el ele vererek soruna çözüm bulmasının mümkün olduğunu ifade etti. Başkan Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi ve bağlı 56 veteriner hekimleri odasının bu konuda da üzerine düşen görevi ve desteği vermeye hazır olduğunun bilinmesini istediklerini sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Veteriner Hekimler BirliğiSokak Hayvanları
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