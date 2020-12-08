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'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre...
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'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak

TBMM'ye 'skuter' ismiyle sunulan kanun teklifiyle elektrikli scooter (e-scooter) yasal olarak hayata girecek. Meclise kanun teklifini sunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, ''Kanun teklifimizle elektrikli skuterleri yasal hale getireceğiz. Şu an herhangi bir yasada karşılığı yok. Ama yasal bir zemine oturtuyoruz. Skuterler saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak'' dedi.

08 Aralık 2020 Salı 12:18
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'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak

KONYA - AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın öncülüğünde hazırlanıp TBMM'ye sunulan ve bazı maddeleri görüşülen Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile Çevre Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifiyle, çevreci ulaşım araçlarının kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planları eklenecek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra 'skuter' de (e- scooter) hayatımıza girecek. Bisiklet ve skuter yolları araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geçiş üstünlüğü verilecek. 

DÜNYADA NEW YORK'TAN SONRA KONYA İKİNCİ ŞEHİR 

Milletvekili Selman Özboyacı, Meclise sundukları kanun teklifiyle çevreci ulaşım araçları olan bisiklet ve e- scooterlerin kullanımının yaygınlaştırılacağını belirtti. Özboyacı, scooterin, Türk Dil Kurumu'nun önerisiyle de 'skuter' ismiyle yasaya alındığını belirterek, ''Çevre Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili kanunun bu kısmını, hem bir Konyalı, hem de genç bir milletvekili olarak çok önemsiyorum. Konya, bugün dünyada New York'tan sonra en uzun bisiklet yoluna sahip 2'nci şehir. Şu an 550 kilometre bisiklet yolumuz var. Bisiklet master planını ilk hazırlayan ve uygulayan da Konya Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz bundan gurur duyuyoruz. Buradan aldığımız ilhamla, yeni kanun teklifinde diyoruz ki, bundan sonra Karayollarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla istişare bir şekilde nerede uygun görülürse, oraya bisiklet yolları yapsın, gürültü bariyerleri yapsın, ama yeni yaptığı yollara muhakkak bu iki detayı eklesin istiyoruz. İkinci olarak da 30 büyükşehir belediyesinin hepsinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planlarını da eklemeleri ödevini veriyoruz. Böylelikle çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaşması adına ciddi bir adım atacağız'' dedi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ BİSİKLET VE SKUTERLERİN OLACAK 

Özboyacı, kanun teklifinde skurter kullanımıyla ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında ise şu bilgiyi verdi:

"Elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve normal bisiklet için ayrılan yollar var. Bu bisiklet yollarını araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıyoruz. Kanunen bunu yasalaştırıyoruz ve geçiş üstünlüğünü de skuterler ile bisikletlere vermiş oluyoruz. Teklife göre; skuterler saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak. Skuter firmalarının belediyeye ödeyecekleri işgaliye bedellerini de en düşük limitten hazırlayıp, hesaplayıp günlük 16 kuruş olarak tespit ettik. Böylece çevreci ulaşım araçları yaygınlaşacak, bisiklet yolları yapılacak. Elektrikli skuterlerin teşvik edilmesiyle karbon emisyonları ile sera gazı emisyonlarını oldukça azaltılmış olacak. İnşallah bu adımlar, hayata geçtiğinde ileride çok ciddi katkısını göreceğiz."  

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAK

Bisiklet ve skuterlerin trafik güvenliğini tehlikeye atmayacağını da vurgulayan Özboyacı, ''Trafik güvenliğini riske atacak şekilde her yerde olmalarını doğru bulmuyoruz. Bunların yerleri bellidir. Trafik güvenliğini, araçları, yayaları ve kendilerini riske atmayacak şekilde bir planlama yapılması gerekiyor. Biz istiyoruz ki, oturulsun, ulaşım ana planına bisiklet master planını nasıl entegre ederiz, konusu teknik insanlar tarafından tartışılsın. Böylece çevreci ulaşım araçlarına çözüm bulunsun. Çünkü biliyorum, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok vatandaşımız, bisiklet kullanmak istiyor, bisiklet yolu olsun istiyor; ama bu imkana yetirince kavuşamıyor. İşte biz de belediyelere bu ödevi vermiş oluyoruz. Ben 30 yaşında bir milletvekili olarak, gençlerin e-skuterlere ilgi gösterdiğini biliyorum. Ankara ve İstanbul'da ara ara elektrikli skuter kullanıyorum. Gerçekten güzel bir şey'' diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SkuterYasaHız Sınırı
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