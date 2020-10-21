Six Senses Kocataş Mansions İstanbul'da Sıra Dışı Atölye Deneyimi

İSTANBUL- Tarihini, kültürünü, boğaz keyfini, sürdürülebilir yaşam ile buluşturan Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, alışılagelmişin dışında bir deneyimi misafirlerine sunuyor. Earth Lab’de gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile çevreye ve doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir yaşamın sırları misafirlerle paylaşılıyor.

Otel, bünyesindeki Earth Lab'da gerçekleştirilen atölye çalışmalarında doğal diş macunu, organik el kremi, vücut kremi, doğal deodorant, peeling ve probiyotik zengini Kombucha yapımı ve sürdürülebilir yaşama dair pek çok ipucu misafirlerle paylaşılıyor. Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’un kendi bahçesinde yetişen defne, zeytin, limon ve ceviz ağaçlarından elde edilen yapraklar, organik bahçesinde yetiştirilen lavanta, kekik, hindibağ ve biberiye otlarından doğal yöntemlerle çıkarılan yağlar ile organik cilt bakım ürünlerinin hazırlık süreci misafirlerle paylaşılıyor.

ELİF HAYVALI