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Six Senses Kocataş Mansions İstanbul'da Sıra Dışı Atölye Deneyimi

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul sürdürülebilirlik felsefesini Earth Lab’de gerçekleştirdiği atölye çalışmalarıyla misafirleriyle buluşturuyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 08:01
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Six Senses Kocataş Mansions İstanbul'da Sıra Dışı Atölye Deneyimi

İSTANBUL- Tarihini, kültürünü, boğaz keyfini, sürdürülebilir yaşam ile buluşturan Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, alışılagelmişin dışında bir deneyimi misafirlerine sunuyor. Earth Lab’de gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile çevreye ve doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir yaşamın sırları misafirlerle paylaşılıyor.

Otel, bünyesindeki Earth Lab'da gerçekleştirilen atölye çalışmalarında doğal diş macunu, organik el kremi, vücut kremi, doğal deodorant, peeling ve probiyotik zengini Kombucha yapımı ve sürdürülebilir yaşama dair pek çok ipucu misafirlerle paylaşılıyor. Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’un kendi bahçesinde yetişen defne, zeytin, limon ve ceviz ağaçlarından elde edilen yapraklar, organik bahçesinde yetiştirilen lavanta, kekik, hindibağ ve biberiye otlarından doğal yöntemlerle çıkarılan yağlar ile organik cilt bakım ürünlerinin hazırlık süreci misafirlerle paylaşılıyor.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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Six Senses Kocataş MansionsEarth LabAtölye çalışmalarıAtölye çalışmalarElif Hayvalı
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