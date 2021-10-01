SITRON: KALİFORNİYA LEZZETLERİ İSTİNYE’DE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gastronomi tutkunu üniversite öğrencisi Selin Duek tarafından 2020 yılında açılan Sitron, kısa sürede lezzet ve keyif düşkünlerinin vazgeçemediği bir mekan oldu. Kurucusu gibi genç bir ekiple hizmet veren Sitron, İstinye’de Emirgan Korusu manzaralı bahçesi ile hem şehrin merkezinde hem de karmaşasından uzakta misafirlerini ağırlıyor. Sitron’u ayrıcalıklı kılan sadece sunduğu lezzetli ürünler ve deneyimli mutfak kadrosu değil, misafirlerine gösterdikleri bire bir ilgi ve güler yüz.

Yenilikçi temiz beslenme konseptiyle az yağlı ve daha sağlıklı seçenekler sunan Sitron, kaseleri ile öne çıkıyor. Tavuklu Meksika Kasesi ve Bonfileli Fajita Kasesi imza ürünleri arasinda. Tatlı severlerin favorisi ise Brezilya ilhamli Açai Bowl ve Yaban Mersinli Chia Pudding.

İster ailenizle yapacağınız sağlıklı bir kahvaltı, isterseniz öğle vakti sessiz sakin bir iş yemeği, isterseniz günün yorgunluğunu dostlarla atacağınız akşamüstü kaçamakları. Müdavimi olacağınız bu sıra dışı mekân, pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arası sizleri ağırlamayı bekliyor.