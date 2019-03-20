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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:31
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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı

ŞIRNAK, (DHA)

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ORDU'YA ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesi yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Ordu'daki ailesine ulaştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı'nda yürütülen Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonunda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Cizre Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Şehit askerin acı haberi memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve askeri yetkililer, annesi Emine ve babası Bahattin Damcı'ya oğullarının şahadet haberini verdi. Şehidin, 841 Sokak'taki evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın bekar olduğu öğrenildi. Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)

DHA

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ŞırnakEl YapımıPatlayıcıInfilakŞehitYaralıönce Vatan
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