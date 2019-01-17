Sinemanın kalbi Eskişehir’de atacak

İSTANBUL- Film yapımcılarının, ciddi dekor ve geniş alan gerektiren filmler için yaşadıkları sıkıntılara Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı çözüm buluyor. Kendi imkanlarıyla film platoları kuran yapımcılar artık sanat şehri Eskişehir’e gelerek filmlerini çekecek. Kurulacak plato, birçok kategoride sinema filmi çekilebilecek dekor ve teknik imkana sahip olacak.

Bu plato Türkiye’nin gururu olacak

Aynı zamanda şair/yazar kimliğiyle de tanınan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı; “Bu projenin sinema sektörünün yeni cazibe merkezi olmasını bekliyorum. Hem benim için hem de Eskişehir için heyecan verici bir proje. Bu plato aynı zamanda sinemaseverlerle yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekecek. Kurulacak dev plato Eskişehir’e de istihdam sağlayacak. Bu plato Türkiye’nin gururu olacak” diye konuştu.

Burhan Sakallı; sinema sektörüne yön veren başta Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mustafa Uslu olmak üzere birçok yapımcıya yapılacak bu platoda film çekmeleri için çağrıda bulundu.

HABER: ELİF GÜNAY