Simge Sarıoğlu Kılıç: 2021 Tasarımlarımız Dikkat Çekiyor

İSTANBUL-Özellikle sıra dışı tasarımlarıyla moda dünyasında konuşulan Simge Sarıoğlu Kılıç bu yıl geçen yılın aksine ilkbahar ve yaz sezonunda renkli tasarımların ön plana geçeceğini söylediler. Modayla dolu bir yazın gelmekte olduğunu ifade eden Simge Sarıoğlu Kılıç salgın olmasına rağmen baharın ve yazın gelmesinin herkeste büyük bir heyecan oluşturduğunu vurguladılar.

Tasarımları ile dikkat çekiyorlar

Moda dünyasını yakından takip eden herkese yönelik yaptıkları tasarımlar ile dikkatleri üzerine çeken Simge Sarıoğlu Kılıç , 2021 Sonbahar ve Kış sezonunun da çok güzel ve ilgi çekici geçeceğini ifade ediyorlar. Özellikle blazer ceketlerin bu yıl hakim kıyafetlerden birisini olacağı belirten ikili, dar kesimler ve nötr renkler ile birlikte günlük giyimde blazer ceketlerin şıklığı arttırmak için önemli olduğundan bahsettiler.

Simgesa markası ile moda dünyasında kendilerine özel bir yer edinen Simge Sarıoğlu Kılıç, bu şekilde marka oluşturmanın çok güzel olduğuna da değindiler. İddialı ve cesur tasarımları ile dikkat çeken iki isim tüm dünyaya hitap edecek çalışmalar yaptıklarını da ifade ettiler.

ELİF HAYVALI