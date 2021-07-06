ŞİMDİ DE TÜRK YAPIMCILARA TAKI VERİYORLAR

HABER: Almina Besra BABAR

Hindistan, Hollywood başta olmak üzere birçok dünya Sineması’na gümüş takı gönderen Kar Gümüş şimdi de Türk Sineması’na el attı. Film yapımcıları tarihi TV dizisi ve sinema filmi takıları için Kar Gümüş firmasının kapısını aşındırmaya başladı.

Pandemi sürecinde Hindistan ve Hollywood sineması takıları üzerine çalıştıklarını dile getiren Kar Gümüş yönetim kurulu başkanı Metin Kartal, özellikle yüzük ve kolluklara büyük bir ilginin olduğunu söyledi. Yapımcıların ise film ve diziler için yüzük ve kolye talebinde bulunduğunu belirterek, ‘Avrupa, Ortadoğu ve bazı Arap ülkeleri bizden gümüş takı alıyor. Ülkemizde de son yıllarda tarihi filmler ve diziler sıklıkla çekilmeye başlandı. Türk yapımcılar da bizden ürün almaya başladı’diye konuştu.