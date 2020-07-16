Şıklık ve Rahatlık Bir Arada...

﻿HABER: DİNÇER KARACALAR



Dinamik ve yenilikçi moda sektörü, pandemi süreci ile yepyeni bir çağa kapılarını açtı. Sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmesiyle klasik alışveriş yöntemlerini değiştirdiği gibi sektörün trendlerini takip etmemizi ve ulaşılabilirliğini kolaylaştırdı. Instagram gibi sosyal medyayı alışveriş ile birleştiren ab.canta, bu yılın trend çanta modellerinden olan, canlı renklerin ön planda olduğu, minimal çantalar, ikiz çantalar, bel çantaları ve pandemi sürecinde daha fazla kişisel eşyalarımızı taşımamızı sağlayan büyük çantalar gibi onlarca seçeneğe kolaylıkla sahip olma imkanı sunuyor.