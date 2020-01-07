SEVGİ DOLU BİR DÜNYA İÇİN 16 DEĞİŞİM UZMANI İŞ BAŞINDA!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da başlatılan 6. dönem Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı tamamlandı ve katılımcılara Değişim Uzmanlığı belgeleri verildi.

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na katılarak belge alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Özgüvenim arttı. Daha pozitif ve çözüm odaklıyım. Ayrıca, Değişim Uzmanı olarak başka kişilerin pozitif yöndeki değişimine katkı koyacak olmak beni şimdiden çok heyecanlandırıyor.”

“Zaman zaman yaşadığım hayata karşı isteksizlik hissi tamamen bitti. Depresif duygular yok oldu. Oldukça enerjik ve coşkulu hissediyorum. Tıpkı çocukluğumdaki gibi…”

“Konsantrasyonum güçlendi. Hayatımın tüm alanlarında verimlilik arttı.”

“Kendi öz değerimin farkına vardım. Artık kendimi başkalarıyla kıyaslamıyorum.”

“Hem bedensel hem de içsel olarak güçlendiğimi hissediyorum. Ayrıca iletişim kurarken kendimi çok daha rahat ifade edebiliyorum artık. Bir Değişim Uzmanı olarak insanların olumlu yöndeki değişimlerine aracılık edecek olmak çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum.”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Şimdi de 6. Dönem Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayarak belgelerini alan 16 Değişim Uzmanı daha bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.”

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok değişim uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. Açılacak olan en yakın kurs tarihi ise 23-30 Mart 2020. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.”