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Sen de Bakış Açını Değiştir, Değişimi Gör!

Yüzümle Mutluyum Derneği yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Sen de Bakış Açını Değiştir, Değişimi Gör!

Yüzümle Mutluyum Derneği yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

16 Mayıs 2019 Perşembe 14:25
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Sen de Bakış Açını Değiştir, Değişimi Gör!

NEZAHAT GÖÇMEN

Yüzümle Mutluyum Derneği yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. İnsanların dış görünüşleriyle değil, kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulan dernek 17-25 Mayıs tarihleri arasında “Yüzümle Mutluyum Haftası ile görünür farklılığı olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemek, ön yargıları kırmak, yüz görünümü nasıl olursa olsun her insana eşit ve adil yaklaşımın sağlanmasına katkıda bulunmak ve toplumda farkındalığa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Ülkemize projeksiyon yapıldığında yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey sayısının 720 bin olduğu tahmin edilmektedir. Okul, iş, sosyal yaşamlarında insanlar dış görünüşleri nedeniyle irrite edici bakışlarla mücadele etmekte, dışlanmakta, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırmakta, özgüveni zedelemekte, izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir.

Bu kapsamda;

Herkesi; Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireylere karşı “eşit haklar, eşit şanslar, farklılıklara saygı” prensibiyle nazik olmaya… 

Medya, reklam veren, film dizi endüstrisini; dış görünümün başarı ve mutlulukla ilişkilendirilmediği, insan bedeninin nesneleştirilmediği, dayatılan ideal dış görünüm ve güzellik kalıplarının ötesinde içsel değerlerin önemsendiği bir bakış açısıyla görünür farklılığı olan bireylerin ön planda olduğu çalışmalar yapmaya 

Sağlık çalışanlarını; görünür farklılığı olan bireyler için hizmet kalitesini artırmaya

Eğitimcileri; ‘görünür farklılıklara saygı çerçevesinde akran zorbalığını önleyici’ kültürün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaya

İşverenleri; yüz eşitliği prensibiyle işe alım ve istihdam sürecinde görünür farklılığı olan bireyleri dış görünüşlerinden ziyade yeteneği ve kişiliği ile değerlendirmeye

Politikacıları; ayrımcılık ve nefret suçları konusunda etkin yaptırımlar düzenleme ve uygulamaya

Davet ediyoruz…

23 Mayıs Yüzümle Mutluyum Günü Sosyal Medya Kampanyası

‘Yüzümle Mutluyum Günü’ kapsamında 23 Mayıs Perşembe günü herkesten yüzlerine kelebek figürü çizmeleri ya da yara bandı yapıştırıp #yuzumlemutluyum hashtagi ile derneğimizi etiketleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşması için destek bekliyoruz. Bu çalışma ile yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için empati yapılması ve toplumda daha fazla kişiye erişerek farkındalığa katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Birçok ünlü de bu projeye destek verecektir.

 /yuzumlemutluyum

Saygılarımızla,

Yüzümle Mutluyum Derneği

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