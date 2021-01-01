Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satışa çıkarıldı
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehrin kalabalığından uzak, Palandöken'de karavanda konaklıyorlar

SAKARYA'dan yola çıkıp, Erzurum’daki Palandöken Dağı'na karavanlarıyla gelen Dilara-Taha Tarhan çifti, zirvede konaklamaya başladı. Şehrin kalabalığından uzak karavanlarında kalan çift, Covid-19'dan bu şekilde korunmaya çalıştıklarını anlattı. Tarhan çifti, Palandöken'de gece soğuğa rağmen karavanda geçirip, sabah güneşiyle de kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

01 Ocak 2021 Cuma 09:40
6 Okunma
Şehrin kalabalığından uzak, Palandöken'de karavanda konaklıyorlar

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, karavanlarıyla Sakarya'dan, gelen gezgin çifte ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımına karavanlarını çekerek hem konaklayan hem de kayak yapan Dilara ve Taha Tarhan çifti, biriktirdikleri güzel anıları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Doğa ile iç içe yaşamayı çok sevdiklerini aktaran çift, 2 yıl önce evlendiklerini ve o günden beri Türkiye'nin birçok şehrini gezdiklerini söyledi. Özellikle pandemiden sonra kalabalık ortamlara girmeden doğanın sessiz köşelerine karavanlarıyla gidip konakladıklarını aktaran Tarhan çifti, virüsten de bu şekilde korunduklarını belirtti. Rotasız bir hayat yaşayan gezgin çift, Erzurum'a geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek Palandöken Dağı’nın geniş ve uzun pistlerinde kayak yapmanın da ayrı bir keyif olduğunu anlattı. 

Palandöken'de gece hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düşmesiyle karavanları buz tutan Tarhan çifti soğuğa rağmen geçirdikleri en güzel tatillerden birisi olduğunu söyledi. Pandemi döneminde bireysel, maskeli ve mesafeli bir spor olduğu için kayak yapmayı tercih eden çift Palandöken'in temiz havası ve kayak yapmak için sunduğu uzun pist imkanı ile ilk tercihleri arasında olduğunu aktardı. 

'DOĞAÇLAMA YAŞIYORUZ'

Palandöken'de iki haftadır konakladıklarını aktaran Talha Tarhan, "Palandöken'in doruklarında konaklıyoruz, günlerimiz çok keyifli geçiyor. Gece hava soğuk oluyor, geçen gün eksi 28 dereceyi gördük. Birkaç gün önce çok yoğun kar yağışı vardı. Erzurum çok keyifli, manzaramız ise efsane. Burada eşimle birlikte doğa ile iç içe virüsten uzak bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi dönemi sonrası karavanımızı değiştirdik. İlk durağımız Erzurum oldu. Buradan sonra Ağrı, Kars, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesini gezmeyi planlıyoruz. Net bir rotamız yok hayatı doğaçlama yaşıyoruz" diye konuştu.

'KAR ERİTEREK ÇAY DEMLİYORUM'

Karavanda tatil yapmanın bazı sıkıntılarının da olduğunu belirten Dilara Tarhan ise, Palandöken'de hava sıcaklığının düşük olmasından dolayı suların donduğunu ve yağan karı demliğe koyup eriterek çay yaptığını söyledi. Erzurum'da farklı deneyimler yaşadığını aktaran Tarhan, sabah uyandıklarında karavanın buz tuttuğunu görünce çok şaşırdığını ve hemen video çekerek o anı ölümsüzleştirdiğini anlattı. Kar yağışlı olduğu için kış tatilini Erzurum'da geçirmek istediklerini belirten Dilara Tarhan, "Eşimle birlikte pandemi döneminde dağlarda vakit geçiriyoruz. Günlük rutinlerimizden sonra '365 gün doğadayız' isimli sosyal medya kanalımız için dijital içeriklerimizi üretiyoruz. Böylece tüm gün çalışmış oluyoruz. Akşamları film izliyoruz. Evde yaptığımız çoğu aktiviteyi burada da yapıyoruz. Karavan da ev gibi hiçbir farkı yok. Vaktimizi burada özgür şekilde harcıyoruz. İki yıldır ülkemizi gezip tanıtıyoruz. Hava durumundan bakarak Erzurum'a karın yağacağını gördük ve hemen buraya geldik. Kışın rotamızı karlı bölgelere çeviriyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalandökenKaravanErzurumSakaryaKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜZELLİK PERİSİ: GÖLYAZI
GÜZELLİK PERİSİ: GÖLYAZI
SANATÇILARDAN CİZRE’Lİ ÇOCUKLARA DESTEK
SANATÇILARDAN CİZRE’Lİ ÇOCUKLARA DESTEK
Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfedildi
Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfedildi
2021 YENGEÇ BURCU
2021 YENGEÇ BURCU
Andız pekmezine yoğun ilgi
Andız pekmezine yoğun ilgi
GENÇ İŞ ADAMI ROTAYI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ
GENÇ İŞ ADAMI ROTAYI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ
SAĞLIK VE GÜZELLİKLERLE GEL YENİ YIL..
SAĞLIK VE GÜZELLİKLERLE GEL YENİ YIL..
Dünyada Bir İlk: Mistik Bilinçlilik Festivali
Dünyada Bir İlk: Mistik Bilinçlilik Festivali
Türkiye'de nadir görülen 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi
Türkiye'de nadir görülen 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma