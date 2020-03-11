Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
İbrahim Üzülmez: Telafisi olmayan maçlar...
İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak
İETT 3 bin 600 şoförünü...
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini öne çekti
Üniversiteden ‘koronavirüs’ önlemi: Bahar tatilini...
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor"
"Koronavirüs sigara içenleri daha çok...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Çalıkuşları Derneği, Emniyet, Asker ve Güvenpark şehitleri için anma programı düzenliyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 17:47
0 Okunma
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ANKARA

Etkinlik, Çalıkuşları Derneği Başkanı avukat Tülay Bekar önderliğinde şehit ailelerinin katılımıyla 12 Mart Perşembe akşamı saat 18:30 da Gölbaşı Özdemir Özkök Tesisleri’nde gerçekleşecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMIÇalıkuşları DerneğiEmniyetAskerGÜVENPARK ŞEHİTLERİAnmaProgramFunda Akosman ErmanTülay Bekar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOGA ACADEMY AYRANCI’DA 104 DEDİ!
YOGA ACADEMY AYRANCI’DA 104 DEDİ!
Üniversiteli öğrenciler, öldürülen kadınlar için fidan dikti
Üniversiteli öğrenciler, öldürülen kadınlar için fidan dikti
Avrasya Hastaneler Grubu’nun Başarılarını Azerbaycan’da Aldığı Uluslararası Ödül ile Taçlandırdı!
Avrasya Hastaneler Grubu’nun Başarılarını Azerbaycan’da Aldığı Uluslararası Ödül ile Taçlandırdı!
Köksal Toptan'ı duygulandıran buluşma
Köksal Toptan'ı duygulandıran buluşma
‘Gören Eller’ sınıfında engelleri müzikle aştılar
‘Gören Eller’ sınıfında engelleri müzikle aştılar
Fındık, hayata tutundu
Fındık, hayata tutundu
NEMRUT’UN KIZI: TATVAN
NEMRUT’UN KIZI: TATVAN
Bitlis'te karla mücadele sürüyor
Bitlis'te karla mücadele sürüyor
DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI IYEC DÜNYAYA YAYILIYOR
DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI IYEC DÜNYAYA YAYILIYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı