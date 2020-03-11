ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

FUNDA AKOSMAN ERMAN
ANKARA
Etkinlik, Çalıkuşları Derneği Başkanı avukat Tülay Bekar önderliğinde şehit ailelerinin katılımıyla 12 Mart Perşembe akşamı saat 18:30 da Gölbaşı Özdemir Özkök Tesisleri’nde gerçekleşecek.
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Çalıkuşları Derneği, Emniyet, Asker ve Güvenpark şehitleri için anma programı düzenliyor.
FUNDA AKOSMAN ERMAN
ANKARA
Etkinlik, Çalıkuşları Derneği Başkanı avukat Tülay Bekar önderliğinde şehit ailelerinin katılımıyla 12 Mart Perşembe akşamı saat 18:30 da Gölbaşı Özdemir Özkök Tesisleri’nde gerçekleşecek.
Önce Vatan Gazetesi