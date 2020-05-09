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Şehit Eren'in annesi: Çiçeğini bekliyorum

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Yarın Anneler Günü, Eren çiçeğini bekliyorum. Parası olmadığından ormandan topladığı çiçekleri bana getirirdi" dedi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:00
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Şehit Eren'in annesi: Çiçeğini bekliyorum

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Eren'siz 3'üncü Anneler Günü'ne giren Ayşe Bülbül, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Ayşe Bülbül, oğlunun mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü.

Şehit oğlunun daha önce kendisine ormandan topladığı çiçekleri getirdiğini anlatan Ayşe Bülbül, "Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi. Ya çimenlerden, ya da ormandan açan çiçeklerden toplar bana getirirdi. Bana 'Anneler Günün kutlu olsun' derdi. Kurban olsun annen. Bu özel günlerde burukluk oluyor içimde. Acılı yavrum. 3 yıldır aynı acıların içine gömülmüş duruyorum. Halen inanamıyorum. Yarın Eren elinde çiçekle kapıdan içeri girecek diye bekliyorum. Umutlarımla kalıyorum. Vatan, bayrak ve toprak sağ olsun. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sadece acılı anne ben değilim. Nice Erenler şehit düştü. O annelerin de Anneler Günü'nü kutlarım. Ellerinden öpüyorum" dedi.

'ÇİÇEKLERİMİ OKULDAN GELİRKEN BANA GETİR'

Anne Ayşe Bülbül, oğlunun kabri başında ağıt yakarak, "Eren bekleyeceğim seni oğlum, çimenlerden topla, çiçeklerimi okuldan gelirken bana getir. Getirmesen ben geleceğim. Hayallerinde kaldım oğlum. Annen kurban olsun yüzüne" diyerek gözyaşı döktü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitEren BülbülTrabzonMaçkaAnneler Günü
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