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SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA

ARTIK TÜRKİYE’DE BİR ELEKTRİKLİ BİREYSEL ULAŞIM ALTERNATİFİ VAR

03 Eylül 2021 Cuma 12:16
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SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Doğa dostu ve karbon salınımının önüne geçerek dünyada iyi bir iz bırakmayı amaçlayarak yola çıkan Scops hareketinize eğlence katıyor.

2018 yılında Esginler Otomasyon ile hayatına başlayan ve genç mühendis bir ekiple üzerine düşünülmüş, AR-GE kısmına yaptığı yatırımlarla öne çıkan Scops, elektrikli Longboard”ları ile hareketli aktif yaşamı destekliyor. Tamamen Türk girişimcinin çıkarttığı Scops, günlük yaşamı keyifli ve konforlu sürdürebilmeniz için alanında deneyimli isimler ve mühendis kadrosuyla longboard, cruiser kaykaylar aynı zamanda elektrikli bireysel ulaşım araçları; elektrikli longboard ve elektrikli scooter tasarlayıp üretiyor.

YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM

Dünya standartları kalitesinde üretim yapan Scops, kısa süre içerisinde adından söz ettirerek emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yüzde yüz yerli üretim olması ile satış öncesi ve sonrasında da kolay ulaşılabilirlik sağlıyor.

Şehir içinde özellikle pratik olması ile ulaşım alternatifleri arasına giren ve trendleşen elektrikli kaykayların dünya ile birlikle ülkemizde de kullanımı oldukça artıyor. *Bussiness Wire’in son araştırmasına göre elektrikli alternatif ulaşım araçlarının pazar payı her yıl artmakta ve 2028’de 34.7 Milyar Dolar olması beklenmekte. Scops, bu trendin Türkiye'deki en doğru temsilcisi olarak ilerliyor. Scops sayesinde Türkiye'de artık herkesin elektrikli bireysel ulaşım alternatifi var.

Peki nedir bu Scops'u farklılaştıran özellikler?

Elektrikli kaykaylar barındırdığı özellikleri ile dikkat çekiyor.  E - Scops bir kerelik şarjla yaklaşık 21 km mesafe gidebiliyor ve 25 km hız yapabiliyor. Bu rakamlarda şehir içi ulaşımda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. Son teknolojiler kullanılarak üretilen yazılımları ve teknik özelliklerinin yanı sıra kullanılan malzeme ile de farkını ortaya koyan Scops, kayın, huş ve akçaağaç papeller ile basılan kontraplaklar kullanıyor. Böylelikle üretilen her kaykay uzun ömürlü ve güvenilir oluyor.

Special Edition” tasarımlı kaykaylar

Tasarımlarıyla dikkat çeken Scops aynı zamanda alanında başarılı ve ünlü tasarımcılarla özel olarak hazırladığı “Special Edition” koleksiyonları ile eşsiz kaykaylara sahip olmanızı da sağlıyor.

Scops'a nasıl ulaşabilirim?

Kullanım ve performans tercihlerinize göre seçebileceğiniz longboardlara ve diğer ürünlere www.scopsfun.comdan, Trendyoldan, Hepsiburadadan ve internet sitesindeki satış noktalarından ulaşabilirsiniz.

*https://www.businesswire.com/news/home/20210811005691/en/World-Electric-Scooters-Market-Size-Share-Trends-Analysis-Forecasts-Report-2021-2028---ResearchAndMarkets.com

Instagram: @scopsfun

İnternet sitesi: www.scopsfun.com

#scopsfun

Ayrıntılı bilgi ve röportaj için: +90 537 029 37 29

Anahtar Kelimeler:
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
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