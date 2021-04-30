Schwarzkoph Markasının Eğitmeni Bir Türk: Ünal Demir

İSTANBUL

İSMAİL GÖKGEZ

13 yıldır Most markasının işletmeciliğini yapan Ünal Demir dünyaca ünlü Schwarzkoph markasının yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğinin eğitimcisi olarak yer alıyor. Her yıl yüzlerce ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen eventlerde dünyaca ünlü süper modeller Hailey Baldwin ve Barbara Palvin’in de eğitimlere katıldığını söyleyen Ünal Demir; ‘’Saç bir kadının en önemli aksesuarıdır. Saç bir kadının ruhunun ve karakterinin yansımasıdır. Kendini ayna karşısında en mutlu hissettiren kavramdır. Özellikle renklerin ten rengi ve yüzün yapısıyla olan matematiği çok önemlidir. Her tenin ve her yüzün bir saç rengi vardır. Birçok süper model de eğitimlerimize dahil oluyor. Eğitim sonrasında birçoğu aslında renk ve tasarımın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başlıyor. Son eğitim ise Hailey Baldwin ve Barbara Palvin’in katılımıyla gerçekleşti. Schwarzkoph markasının eğitimleri Avrupa’da ve Türkiye’de devam edecek’’ dedi.

Ünal Demir Kimdir?

1989 doğumlu Ünal Demir yaklaşık 13 yıldır Most markasının işletmeciliğini yapıyor. Cadde, Bodrum, Bahçelievler ve Etiler’deki şubelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Ünal Demir dünyaca ünlü Schwarzkoph markasının yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğinin eğitimcisi olarak yer alıyor.

ÜNAL DEMİR INSTAGRAM ADRESİ:

https://www.instagram.com/ bunaldemir

İSMAİL GÖKGEZ INSTAGRAM ADRESİ:

https://www.instagram.com/ isogkgz

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