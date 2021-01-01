SANATÇILARDAN CİZRE’Lİ ÇOCUKLARA DESTEK

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Engelsiz Yaşam Vakfı, Kızılay işbirliği ile 177 öğrencinin eğitim gördüğü, Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talep etmiş olduğu kışlık mont, giysi ve oyuncak ihtiyaçlarını İstanbul’dan sanatçılarında katıldığı organizasyonla gönderdi.

Engelsiz Yaşam Vakfı olarak Covit-19 salgınının ülkemizde ve tüm dünyada hızıyla devam ettiği şu günlerde, çalışmalarımıza büyük bir özveriyle gururla devam ediyoruz. Vakfımız sayın kurucu ve yönetim kurulu üyeleri ile bölge temsilcilerimizden, tarafımıza gelen başvuruları değerlendirerek hayata geçirmek üzere gönülden çalışmaktayız.

En son gerekli araştırmaları yaparak, 1-30 yaş arası 69 kız, 108 erkek olmak üzere toplam 177 öğrencinin eğitim gördüğü, Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talep etmiş oldukları kışlık mont, giysi ve oyuncak ihtiyaçlarını vakıf imkanları ölçüsünde karşılamaya karar verdik. Engelsiz Yaşam Vakfı olarak Türk Kızılayı Cizre Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonumuzu, 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle vakfımız tarafından düzenlenen ve çok sayıdaki gönüllü sanatçımıza ait ikinci el eşyaların yanı sıra antika eşyaların ünlü müzayedeci Uğur Batur tarafından satışa sunulduğu online müzayedelerden elde edilen gelirle hayata geçirdik.

Türk Kızılayı katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonumuz ile hazırlanmış olan eşyaları sahiplerine ulaştırmak üzere yüklendiğimiz kamyonumuzu Cizre’ye uğurlarken, emeği geçen başta Türk Kızılayı Genel Bşk. Yrd. Sayın Ercan Tan’a, Türk Kızılayı Cizre Şubesi Başkanı Salih Sefinç’e ve çalışmalarımıza her zaman gönüllü olarak destek olan vakıf dostu sanatçılarımızdan sayın usta ve karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı, Aslı Hünel, Coşkun Sabah’ a bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.