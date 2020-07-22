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Şampiyona yakışan davranış…

10 öğrencinin yüzünü güldürecek

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:46
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Şampiyona yakışan davranış…

HABİB BABAR

2011 yılında katıldığı Best Model Yarışması’nda ‘En İyi Yürüyen Manken’seçilen ve bir çok şampiyonlukları bulunan ünlü spor hocası Okan İşalan, pandemiden ekonomik anlamda etkilenen 10 öğrenciye bir yıl boyunca burs verme kararı aldı.

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden  sıkça söz ettiren  ünlü spor hocası Okan İşalan, örnek bir davranış sergiledi. İşalan,’ İnsanların pandemi  sürecinde maddi ve manevi olarak  büyük zorluklar çektiğini belirterek, ‘Bizde bu durumdan etkilenen 10  öğrenciye bir yıl boyunda  burs vermeye karar verdik. Buradan tüm spor salonlarınıda bu  kampanyayı örnek alacağına inanıyorum’ dedi.

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ŞampiyonBest ModelEn Iyi Yürüyen MankenOkan İşalanPandemiöğrenciBursönce VatanHabib Babar
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