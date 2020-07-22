Şampiyona yakışan davranış…

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2011 yılında katıldığı Best Model Yarışması’nda ‘En İyi Yürüyen Manken’seçilen ve bir çok şampiyonlukları bulunan ünlü spor hocası Okan İşalan, pandemiden ekonomik anlamda etkilenen 10 öğrenciye bir yıl boyunca burs verme kararı aldı.

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren ünlü spor hocası Okan İşalan, örnek bir davranış sergiledi. İşalan,’ İnsanların pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak büyük zorluklar çektiğini belirterek, ‘Bizde bu durumdan etkilenen 10 öğrenciye bir yıl boyunda burs vermeye karar verdik. Buradan tüm spor salonlarınıda bu kampanyayı örnek alacağına inanıyorum’ dedi.

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