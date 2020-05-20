Salgınla Mücadele Sürecinde Kargo Mağduriyeti 

Haber: Oğuzhan Akosman

İSTANBUL – Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi internet üzerinden alışveriş yapmaya yöneldi. Bu da ister istemez kargo firmalarının işlerinin büyük oranda artmasına neden oldu. Yetersiz organizasyon nedeniyle bu dönemde birçok kişinin internet üzerinden aldığı ürünler ya firmalar tarafından ellerine ulaştırılmadı yada kargo şirketleri müşterilerine sipariş ettiği ürünü teslim etmedi.

“Hepsiburada firmasının kargo mağduriyeti”

Ben ve benim gibi bir çok insan maalesef hepsiburada firmasının yetersiz organizasyonu yüzünden mağdur oldu ve olmaya da devam ediyor. Salgın nedeniyle evlerimizden çıkmadığımız günlerde ihtiyaç duyduğumuz birçok ürünü internet üzerinden sipariş ettik. Ancak bu dönemde siparişlerin belirtilen günlerde teslim edilmediğini hatta hiç gelmediğini söyleyebiliriz. Ücretini ödediğiniz siparişinize ulaşamadığınız gibi bir de firmanın duyarsız tutumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz.

“Hem sabır hem de güven tükenmiş durumda”

Zorlukla ulaşabildiğiniz müşteri temsilcileriyle iletişime geçildiğinde ise aldığınız cevaplar yetersiz. “Olay incelemede”, “Özür dileriz”, “Dönüş yapılacak’’ vs.... Ama sorunları çözmek için geri dönüş yapan olmuyor. Bekleme sürelerinin artık ay bazına taşınması, hem markaya olan güveni, hem de bekleyenlerin sabrını tüketmiş durumda.

Bu dönemde ben de alışverişlerimi internet üzerinden yaptım. Ve yaşadığım kargo mağduriyetini buradan aktarmak istedim.

21 Nisan 2020 tarihinde (765414410) numaralı ürünlerimi sipariş ettim. Toplamda siparişim beş parçadan oluşuyordu. Satıcı Hepsiburada, kargo firması hepsiJET idi. Uzun beklemeden sonra kargo firmasını değiştirerek Horoz Lojistik'e verdiler ve kargolandı bilgisi geldi. 2-3 gün önce Horoz Lojistik siparişlerimden yalnızca 1 tanesini getirdi. Bende merkezlerini aradım diğer ürünlerimin nerede olduğunu öğrenmek için, Hepsiburada firmasından yalnızca bir koli aldıklarını ve onu teslim ettiklerini söylediler.

Durumu Hepsiburada firmasına telefonla, müşteri hizmetlerine yazarak ve Hepsiburada'nın WhatsApp iletişim kanalına durumu aktardım. Kendileri bana eksik kargo tutanağız var mı diye sordular, bende yok dedim çünkü geçen uzun süreçte “parçalı teslimat” yapıldığını düşündüm. Cevapları 7-10 iş günü içinde olayı araştırıp dönmeleri hususunda oldu. 20.05.2020 tarihinde aldığım cevabı aynen paylaşıyorum:

‘‘Ürününüz için ilgili birimimiz ve kargo şubesi gerekli incelemeyi yaptı ve ürünün fatura ve kargo transfer sürecinde aksaklık tespit edilmedi. İlgili ürünün durum tespit tutanağı da olmadığından size ürün gönderimi konusunda yardımcı olamıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Hepsi burada firması eksik gelen kargomun tespit tutanağı olmadığından yola çıkıp buradan ilerlemeyi tercih etti. Beş adet siparişten birini teslim aldım. Ben diğer ürünlerimizi beklerken bunların hepsini almışız gibi bir de muamele gördüm! Kargodaki aksaklık ve gelmeyen ürünlerin faturasını bana kesmemelisiniz.

Birçok kişinin alışverişlerinde ve teslimatlarında bu gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığından eminim... Bu gibi sorunlar, özellikle böyle bir dönemde insanlara yaşatılmamalı...