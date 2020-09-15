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SALGINDA İKİNCİ DALGAYA DUR DİYEN FESTİVAL

Büyük bir ilgiyle takip edilen ve her hafta aralıksız olarak yapılan Cumartesi Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. 

15 Eylül 2020 Salı 12:06
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SALGINDA İKİNCİ DALGAYA DUR DİYEN FESTİVAL

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, zeka gücünü geliştirecek, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak “Zeka Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Zeka Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 19 Eylül 2020:

19 Eylül CUMARTESİ:
12.00- Zeka Enerji Merkezi Çalışması-Zeka gücünün geliştirilmesi
13.30- Söyleşi

Detaylı bilgi için: 

T. 0 531 9967169-0 533 2517583

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org  

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur 

Bülten bilgi ve iletişim: 0 543 3010327

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SalgınIkinci DalgaFestivalönce VatanCovid19CumartesiOnlineZeka Enerji Merkezi Çalışması
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