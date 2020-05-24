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Salgın döneminde kitaplara ilgi arttı

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde geçirilen vakit, kitaplara olan ilgiyi de artırdı. Kitapevi yetkilisi Ercan Şen, Eskişehirlilerin kitaba ilgisinin her dönem yoğun olduğunu ancak koronavirüs sürecinde ilk kez kitapla tanışan çok kişi olduğunu ifade ederek, "'Hiç kitap okumadım, almadım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum' diyerek hayatında ilk kez kitap almaya gelenler var" dedi.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:39
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Salgın döneminde kitaplara ilgi arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evlerinde kalan Eskişehirliler, vakit geçirmek için puzzle ve çocuk oyunları gibi birçok etkinliğe merak sardı. Ancak bu süreçte en çok yapılan etkinlik ise kitap okuma oldu. Özellikle toplu şekilde kitap alımlarının başladığı bu dönemde, her tür kitaba olan ilgi arttı. Porsuk Bulvarı'ndaki kitapevi yetkilisi Ercan Şen, daha önce hiç kitap almamış, okumamış insanların koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmalarının ardından kitaplara yöneldiğini söyledi. Eskişehirlilerin kitap konusunda çok duyarlı olduğunu ancak koronavirüs sürecinde yeni müşteriler, yeni yüzler görmeye başladıklarını ifade eden Şen, "Eskişehir zaten okur kitlesinin yüksek olduğu bir şehir. Bundan dolayı kitap satışlarımız güzel seviyedeydi. Tabi ki bu koronavirüs günlerinde insanlar evlerinde vakit geçirmek için genellikle toplu olarak kitap aldılar. Evlerinde stok yaparak, aile fertleriyle birlikte vakit geçirmek istedikleri için satışlar bu yönde arttı" dedi.

'İLK KEZ KİTAP ALMAYA GELEN ÇOK'

Dünya klasiklerinin vazgeçilmez ve çok satın alınan kitaplar olduğunu belirten Şen, koronavirüs nedeniyle ilk kez kitap almaya gelen yeni yüzler gördükleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Öncelikle 'çok satanlar' grubumuz ve dünya klasikleri iyi gidenler arasında. Onun dışında insanlar puzzle gibi farklı etkinliklere de yöneldiler. Evlerinde çocukların oynayabilecekleri etkinlik oyunlarımız var. Hız, refleks, zeka oyunları da ilgi görüyor. 'Hiç kitap okumadım, almadım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum' diyerek hayatında ilk kez kitap almaya gelenler var” diye konuştu.

'KİTAPLARI ÇOK ÖZLEDİK"

Kitap almaya gelen Duygu Öztürk ise evde kaldıkları süre içinde okuma alışkanlığını daha da geliştirmek için yeni kitaplar almaya geldiğini söyledi. Boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiğini anlatan Öztürk, "Evde kaldığımız zamanlarda okuma alışkanlığımız daha gelişsin diye kitap almaya geldik. Şu zamanlarda boş vakit çok olduğu için insanların aktiviteleri artık bitiyor. Kitaplarda huzur buluyorsunuz. Kitapları çok özledik" dedi.

Evde kaldığı süreyi kitap okumanın dışında puzzle yaparak değerlendirdiğini anlatan Gönül Ören ise "Ben evde sıkılmıyorum. Örgü ve dantel işleriyle de uğraşıyorum. Ama arada bir de puzzle yapıyorum. Kısıtlama günlerini bu kez puzzle yaparak geçireceğim" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARI KİTABA YÖNELTMEK İSTİYORUZ';

Eşiyle birlikte kızı için kitap almaya gelen Arzu Işık da kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, "Kitap okumayı zaten çok seviyordum. Bu kısıtlama süreci bu açından benim için güzel oldu. Bol bol kitap okudum. Şimdi de kızım için kitap alıyorum" dedi.

Müşterilerden Neşet Işık ise, "Çocuklar eve kapandılar. Onları kitaba yöneltmek istiyoruz. Çocuklar dışarıya çıkıp oynamayı çok özlediler. Bu aşamada onların okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için uğraşıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SalgınHastalıkPandemiKoronavirüsCovid19Kitap
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