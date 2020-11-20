Sait Gürsoy’a Yılın Örnek Köşe Yazarı Ödülü 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Doğru tercih deyince akla gelen ilk isim, Sabah gazetesi yazarı, Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı, bir çok televizyon kanalında reyting rekorları kıran, eğitim programlarının sunucusu ve hazırlayanı, sevgili dostumuz Sait Gürsoy Eğitim Yöneticileri ve Uzmanlar Derneği, 2020 yılı EYUDER Altın Meşale ödülleri kapsamında EYUDER üyelerinin oyları ile “Yılın Örnek Köşe Yazarı” kategorisinde Sait Gürsoy’u ödüllendirdi.

Ödül töreni 21 Kasım 2020 Saat 21:00’da online olarak gerçekleşecek olup, EYFOR XI kapsamında yapılacak gala gecesinde kendisine takdim edilecek.

SAİT GÜRSOY KİMDİR?

1954 yılında doğan Sait Gürsoy, ilk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamış, ardından da Galatasaray Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.

Ulusal radyo ve televizyon kanallarında eğitim programları yapan Gürsoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim danışmanlığının yanı sıra, Sabah Gazetesi’nde eğitim yazarlığı yapmakta ve ayrıca, CNN Türk’te ‘’Başarıya Doğru’’ adlı eğitim programını hazırlayıp, sunmaktadır.

Lise ve üniversiteye giriş konularında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan Gürsoy, 1987’den günümüze kadar yaklaşık 10 bin üniversite adayına ÖSYM’nin yaptığı puanlama ve yerleştirme hatalarını bularak yardımcı olmuş ve eğitim dünyamızın dikkatini çekmiştir