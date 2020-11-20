Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1328
ALTIN
457.212
DOLAR
7.6140
STERLİN
10.1345
EURO
9.0414
Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
ERSİN ALOK OBJEKTİFİNDEN ‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’
‘ANADOLU TANRILARININ DÜNYASI’
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Uzaktan eğitim sürecinde önemli uyarı!
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sait Gürsoy’a Yılın Örnek Köşe Yazarı Ödülü 

Ödül töreni 21 Kasım 2020 Saat 21:00’da online olarak gerçekleşecek olup, EYFOR XI kapsamında yapılacak gala gecesinde kendisine takdim edilecek.

20 Kasım 2020 Cuma 14:52
7 Okunma
Sait Gürsoy’a Yılın Örnek Köşe Yazarı Ödülü 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Doğru tercih deyince akla gelen ilk isim, Sabah gazetesi yazarı, Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı, bir çok televizyon kanalında reyting rekorları kıran, eğitim programlarının sunucusu ve hazırlayanı, sevgili dostumuz Sait Gürsoy Eğitim Yöneticileri ve Uzmanlar Derneği, 2020 yılı EYUDER Altın Meşale ödülleri kapsamında EYUDER üyelerinin oyları ile “Yılın Örnek Köşe Yazarı” kategorisinde Sait Gürsoy’u ödüllendirdi. 

Ödül töreni 21 Kasım 2020 Saat 21:00’da online olarak gerçekleşecek olup, EYFOR XI kapsamında yapılacak gala gecesinde kendisine takdim edilecek.

SAİT GÜRSOY KİMDİR?

1954 yılında doğan Sait Gürsoy, ilk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamış, ardından da Galatasaray Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.

Ulusal radyo ve televizyon kanallarında eğitim programları yapan Gürsoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim danışmanlığının yanı sıra, Sabah Gazetesi’nde eğitim yazarlığı yapmakta ve ayrıca, CNN Türk’te ‘’Başarıya Doğru’’ adlı eğitim programını hazırlayıp, sunmaktadır.

Lise ve üniversiteye giriş konularında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan Gürsoy, 1987’den günümüze kadar yaklaşık 10 bin üniversite adayına ÖSYM’nin yaptığı puanlama ve yerleştirme hatalarını bularak yardımcı olmuş ve eğitim dünyamızın dikkatini çekmiştir

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sait GürsoyYılın örnek Köşe YazarıödülSabah GazetesiBilgi üniversitesi Eğitim DanışmanıEyuderAltın Meşaleönce VatanFunda Akosman Erman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Covid-19’a Karşı Vücudu Güçlendiren Online Farkındalık Festivali
Covid-19’a Karşı Vücudu Güçlendiren Online Farkındalık Festivali
‘Sevgi izi’ dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
‘Sevgi izi’ dövmesi, kaybolanlara ışık oluyor
Girişimci işadamı Ali Dağdelen Cumba markasını büyütüyor
Girişimci işadamı Ali Dağdelen Cumba markasını büyütüyor
İZMİR’DE DEVAMM
İZMİR’DE DEVAMM
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
Dünyanın Bilinçliliğini Yükseltecek Kitap Çıktı!
Dünyanın Bilinçliliğini Yükseltecek Kitap Çıktı!
Eliz Mira’nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı
Eliz Mira’nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma