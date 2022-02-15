ŞAİR AYTEKİN KARAPAÇA'NIN 3. ŞİİR KİTABI "ABELYA ÇİÇEĞİ" TANITILDI

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Manisa Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, türküler eşliğinde şair Aytekin Karapaça'nın 3. şiir kitabı "Abelya Çiçeği" tanıtıldı. Aytekin Karapaça'ya YKKED Manisa Şube Başkanı Şevki Öztürk tarafından plaket verildi.

Editörlüğünü Işıl Soğukpınar'ın, kapak tasarımını Ayşe Işıl Gel'in üstlendiği Abelya Çiçeği şiir kitabından okunan şiirler ve şair Aytekin Karapaça'nın hayatına ve kitaplarına dahil yaptığı konuşmada neşeli anların yanı sıra duygulu anlar da yaşandı.

YKKED Manisa Şubesi nin düzenlediğı Aytekin Karapaça'nın Abelya Çiçeği adlı yeni şiir kitabının geliri Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Burs fonuna bağışlanacak.