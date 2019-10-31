Sağlıklı ürünlerle anlamlı destek 

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Doğal besinlerden oluşan bu kahvaltıda toplanan tüm gelirler yetim çocuklara bağış edildi. Can dostum Nezahat Kayiskan'ın daveti üzerine katıldığımız bu kahvaltıda Mehsem Özşimşir, Jale Pariltiseker ile de beraber olduk, birilkte özlem giderdik. Bu güzel davet için emeği geçen herkese teşekkür ederim.

@elif_candar Süt Ürünleri:

* Geleneksel yöntemler ile tüm peynir çeşitlerini şirden mayası ile mayalayarak sıfır katkı üretmektedir

* Artı olarak fermente yani 12 ay olgunlaştırdıktan sonra satışa sunmaktadır. Dolayısıyla probiyotik değeri yüksektir

* Şirden mayası nedir? Diyecek olursanız:

* Peynirin buluşundan günümüze kadar gelen tarihi ile insan yapısına ve peynirin yapısına en uygun maya türüdür.

* Daimi tüketiminde

* Mide sindirimini kolaylaştırır.

* Süt ürünleri tüketiminden sonra intelorans nedeni ile oluşan şişlik ve gaz oluşmaz.

* Peynirin içerisindeki kalsiyum emilimini hızlandırır.

* Ve ek gıdaya geçen bebeklerin ve çocukların kemik gelişimi ve sağlıklı beslenmesi adına

* Sıfır katkı

* Geleneksel yöntemler ana temel süt ürünleri yanında ev yapımı ürünlerinde üretimini yapmakta olup 160 A yakın ürün gamı ile hizmet vermektedir

web: www.dogalbesinler.com

instagram: @elif_candar

facebook: candar süt ürünleri

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0553 236 31 48