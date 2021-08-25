Sağlık sektöründe yeni çağ Hemşire Kapında

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Hemşire Kapında nedir ne işe yarar ve kurucusu kimdir ?

Hemşire Kapında sağlık sektöründeki başarılı girişim projelerinden birisidir ve evde sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır şuan için sadece İstanbulda hizmet vermektedir fakat yakın gelecekte başta büyükşehirler olmak üzere bütün Türkiyeye sağlık ağı kurmayı hedeflemektedir. İhtiyacınız olduğu anda adeta hastaneyi ayağınıza getiriyorlar her neye ihtiyacınız var ise hemsirekapinda.com da bulabiliyorsunuz.

Hemşire Kapında evde sağlık hizmetlerinin kurucusu ülkemizin en genç girişimcilerinden olan Eren Ünal dır.

Eren ÜNAL 9 Ocak 2001 tarihinde Karabük de doğmuştur. Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümünden 2020 senesindede mezun olmuştur. Yurtdışında çeşitli sertifika programlarına katılarak kendisini geliştirmiş ve girişimcilik ruhuyla iş hayatına atılmıştır. Günümüzde en bilinen projesi hemsirekapinda.com ismiyle faaliyet gösteren sağlık hizmetleri şirketidir fakat aynı zamanda bir çok fenomen isimle çalışan bir sosyal medya ajansınında ortağıdır. Farklı sektörlerde yaptığı faaliyetlerin yanısıra müziklede ilgilenmektedir. 2017 senesinde ülkemizi MMA (Karma Dövüş Sanatları) branşında dünya arenalarında temsil etmiş ve bronz madalyayı Türkiyeye getirmiş fakat sonrasında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucunda spor kariyerine veda etmek zorunda kalmıştır.