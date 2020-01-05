SAÇ EKiMiNiN TANINMIŞ SiMALARINDAN YUSUF KILIÇ iLE SAÇ EKiMi HAKKINDA MERAK EDiLENLERi KONUŞTUK

AYŞEGÜL BEDİR AKOSMAN

Merhabalar Yusuf bey öncelikle sizi ve merkezi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba... Saç Ekim Merkezi olarak 2007 yılından beri yaklaşık 12 senedir bu işin içindeyiz. Türkiye'de bu işe ilk başlayanlardanız diyebiliriz. Ben saç ekim koordinatörü olarak görev yapmaktayım ve saç ekim organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Saç ekim konusunda yıllardır bu tecrübeyi ve bilgiyi edinmiş bir firmayız.

Yusuf bey saç ekimi nedir? Nasıl yapılır? Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilen bir işlemdir. Dökülmemeye kodlu olan ense bölgesinden alınan saç greftlerinin saçsız alana özel kanallar açılarak doğru yönlere, doğru yayılımla yerleştirilme işlemidir. Yara izi ve kesik izi olmaz. Ortalama 6 ila 8 saat süren bir işlemdir ve hasta aynı gün taburcu edilir. Hasta işinin durumuna göre de işine birkaç gün içinde başlayabilir.

Saç ekiminde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

Öncelikle saç ekimi yaptıracak kişilerin merkez seçimini çok dikkatli yapması gerekiyor. Mutlaka örnekler istemeliler, doktor eşliğinde mi işlem gerçekleştiriliyor? Operasyonlara doktor giriyor mu? Hastane ortamında mı? Bunlar önemli daha ucuz yapılıyor diye fiyata aldanıp yanlış tercihler yapmamaya özen göstermeleri sağlıkları açısından çok önemli. Aksi takdirde dönüşü mümkün olmayan hatalara yol açılabilir.

Mesela yanlış saç ekimi yapıldığında olası sorunlar nelerdir?

Her türlü sorunla karşı karşıya kalınabilir. Saçlar çıkmayabilir veya çıktığı zaman saç yönleri iyi verilmediyse çim adam gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Nekros olabilir ki; bu çok tehlikeli bir durumdur. Nekros, ekilen saçlardaki dolaşım bozukluğudur. Onun için saç ekerken kanal açılarını, sıklığını, doğallığını iyi ayarlamak gerekiyor.

Peki işlem öncesinde hastaların dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir?

Operasyona gelmeden önce alkol, yeşil çay gibi içecekleri tüketmemeleri gerekiyor. Bu tip içeçekler kan akışını hızlandırdığından birtakım problemlere neden olmaması için önermiyoruz. Ayrıca kişinin herhangi bir rahatsızlığı var mı varsa bunları bize belirtmesi gerekiyor. Örneğin diyabet gibi.

İşlem sırasında ve sonrasında acı veya ağrı hissediliyor mu? Bu süreç nasıl ilerliyor?

Bu kişinin acı eşiğiyle alakalı olan bir durum. Hastalarımızın yüzde doksanı işlem esnasında hiçbir acı hissetmediklerini söylüyorlar. İşleme başlarkan ense bölgesine lokal anestezi yapıldığı için o esnada hafif bir ağrı oluyor. Onun haricinde başka bir acı veya bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz.

İşlemden ne kadar zaman sonra olumlu sonuç alınıyor. Mesela bu durum kişiden kişiye değişiyor mu?

Yok hayır, bunun standardı bellidir ekilen saç 1-1,5 ay içinde çıkar ve dökülür. Ömürlük saçlar ise 3. aydan itibaren çıkmaya başlar 6. ayda yüzde sekseni çıkar ve hasta mutlu olur. 8 ila 12 ay arasında da yüzde yüzü çıkmış olur.

Saçlar tamamen çıktıktan sonra hastanın dikkat etmesi gereken şeyler var mıdır? Örneğin özel bir bakım gerektiyor mu? Yoksa kendi saçımız gibi mi oluyor?

Erkeklerde ekilen saçlar dökülmez, istediği gibi tarayabilir ve uzatabilir. Ense saçı olduğu için daha hızlı uzar ve daha sık kuaföre gitmek zorunda kalabilir.

Yusuf bey, merkezinizde sadece saç ekimi mi yapıyorsunuz? Yoksa sakal, bıyık, favori, kaş ekimi gibi işlemlerde oluyor mu?

Saç ekiminin yanı sıra hastalarımıza sakal, bıyık, favori ve kaş ekimi hizmetlerini de veriyoruz.

Kadınlarda var mı hastalarınız arasında? Kadınlar daha çok ne gibi şikayetlerle size geliyor?

Kadınlara da saç ekimi yapıyoruz. Kadınlarda birtakım genetik dökülmeler oluyor bu nedenle kadınlardan bazı testler istiyoruz. Hormon testleri, tiroid testleri istiyoruz. Çünkü kadınlarda işleyiş biraz daha farklı ilerliyor. Hormonlar belli bir değerde olmazsa kadınlarda dökülme ihtimali oluyor. Ama erkeklerde bu tip dökülme riski yok, eğer deneyimli ve iyi bir hastane ortamında, doktor eşliğinde saç ekimi yapılıyorsa herhangi bir problem oluşmuyor.

Saç ekimi için en uygun yaş aralığı nedir? Bu konuda bir sınırlama var mı?

Biz tercihen 22-60 yaş arası kişilerin daha uygun olduğunu söylüyoruz. 65 yaşında da gelen oluyor tabii ama birtakım sağlık koşullarını göz önünde bulunduruyoruz böyle durumlarda.

Yusuf bey merkezinizde nasıl bir saç ekim tekniği uyguluyorsunuz?

Merkezimizde Fue yöntemi uyguluyoruz. Safir Diamond sistemi dediğimiz elmas uçla ekilen ve kafadaki travmaların hızlı iyileşmesini sağlayan safir yöntemiyle saç ekiyoruz. DHI yani saç kalem tekniği dediğimiz bir başka yöntem daha var. Yani bugün modern saç ekiminde ne gerekiyorsa merkezimizde mevcut. Ayrıca hastanın konforunu artırmak adına iğnesiz lokal anestezi cihazımız var.

Genellike estetik operasyonlar için kış mevsimi tercih edilir. Saç ekiminde de özellikle tercih edilmesi gereken bir dönem var mı ?

Saç ekiminin aslında herhangi bir mevsimi yoktur. Yılın her dönemi yapılabilir ama hastaların en çok tercih ettiği aylar sonbahar ve kış aylarıdır. En az tercih edilen dönem ise yaz aylarıdır. Yazın insanlar tatil yapmak istedikleri ve denize girdikleri için pek tercih etmiyorlar.

Merkeziniz tam olarak nerede ihtiyaç duyanlar size nasıl ulaşabilirler?

Etiler'de hizmet veren bir merkeziz. İnternete EsteFine veya Yusuf Kılıç yazdıkları zaman kolayca ulaşabilecekleri bir yer. Ayrıca internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla da bize ulaşabilirler.

Saç ekim konusunda şehir dışı veya yurt dışı hizmetleriniz var mı?

Elbette yurtdışından hem yabancı hem yerli hastalarımız var. Bizi çok tercih ediyorlar çünkü yurtdışından gelen hastalarımıza paket sunuyoruz. Bu paketin içinde havaalanı karşılama, konaklama, ilaçlar dahil ve tekrar havaalanı uğurlama hizmetlerimiz var. Hastalarımıza böyle bir paket ücreti sunuyoruz. Bizi tercih eden ülkelerin başında ise; İspanya, Almanya, İtalya geliyor. Referans üzerine Amerika'dan bile gelen hastalar oluyor. Örneğin Almanya'dan gelen yerli yani gurbetçi hastalarımız oluyor.

Yurtdışından gelen hastalar buraya geldiklerinde kaç gün içerisinde işlemleri bitiyor ve geri dönebiliyor.

Ortalama üç gün bize yeterli oluyor. İlk gün operasyonu gerçekleştiriyoruz, ikinci gün hastalarımız dinleniyor. Üçüncü gün ise yıkamasını yapıp havaalanından yolcu ediyoruz.

Peki bu hastalar size nasıl ulaşıyor?

Hastalarımız bize sağlık danışmanlarımız ve WhatsApp üzerinden ulaşarak ense ve saçsız bölgenin fotoğraflarını göndererek bilgi alabiliyor. Hasta şayet saç ekimine uygunsa ve sağlık koşulları da elverişliyse merkezimize davet ediyoruz ve bilet rezervasyonlarını yapıyoruz. Bu şekilde analizlerimizi yapabiliyoruz.