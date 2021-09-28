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Ramazan Yıldırım; İkinci El Piyasa da Durgunluk Devam Ediyor!

Geçtiğimiz günlerde sıfır araçlara gelen ötv indirimi sonrasında gözler ikinci el araç pazarına çevrildi.

28 Eylül 2021 Salı 12:32
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Ramazan Yıldırım; İkinci El Piyasa da Durgunluk Devam Ediyor!

İkinci el araç  piyasasındaki durgunluk üzerine Galeri sahibi Ramazan Yıldırım konuştu; 

"Geçtiğimiz günlerde sıfır araçlara gelen ötv indirimi sonrasında gözler ikinci el araç pazarına çevrildi. Fakat bu değişim, ikinci el olan araç fiyatlarını etkilemedi.

Sıfır ve ikinci el otomobillerden satış yapamayan galericiler, bu durumdan ötürü çok da memnun değil.

Otomobil galericileri, piyasanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde canlanabileceği yönünde düşünüyor. Bunun yanı sıra iki ay öncesine kadar galericiler ortalama olarak aylık 15-20 satıyordu. Bu dönemde ayda 2 ila 4 araç satılabiliyor.

Piyasada şuanda durgunluk yaşanıyor, ötv matrahına gelen indirim sebebiyle insanlar ikinci el otomobil ücretlerinin düşeceğini bekledi, fakat ikinci el otomobil piyasasında henüz bir düşüş gerçekleşmedi.

İkinci el otomobil ücretleri sabit bir biçimde sürüyor ve bir müddet daha böyle devam edecek gibi.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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