Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik...
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Denize girmek güvenlidir. Çünkü denizin geniş alanda olması ve tuzlu su barındırması faydalıdır. Ancak havuzlara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü belirli bir miktardaki sudan bahsediyoruz. Sürekli havuzlar kullanılırsa virüsü bulaştırma potansiyeli vardır" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 13:01
0 Okunma
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir

KAYSERİ - ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınmasıyla yaz tatiline gidecek vatandaşlara uyarıda bulundu. Prof. Dr. Yıldız, "Pandemiyi göz önünü alırken bu işin turizm alanını ve ekonomik boyutunu da düşünmek gerekir. Ekonomik açıdan zorlanmış durumdayız. Turizmde 'yabancı ülkelerden bu yıl turist gelmesin' demek doğru olmaz. Doktorlara sorarsanız bu yılın kapatılmasını isterler. Dikkat edilmesi gereken, insanların bir araya gelmemesidir. Bu sağlanır ve temastan kaçınırsak sokağa çıkma yasağı bile kaldırılabilir. Bu açıdan deniz kıyıları güvenlidir. Denize girmek güvenlidir. Çünkü denizin geniş alanda olması ve tuzlu su barındırması faydalıdır. Yan yana bile denize girseniz virüsün bulaşmaması mümkündür. Sayılara dikkat edilerek yapılan durumlarda turizm sorun oluşturmayacaktır. Oteller açılabilir; ama havuzlar tehlikelidir. Havuzlara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü belirli bir miktardaki sudan bahsediyoruz. Sürekli havuzlar kullanılırsa virüsü bulaştırma potansiyeli vardır. Misafir sayısında düzenleme yapılırsa güvenli şekilde tatil yapılabilir" diye konuştu.

'SIKI ÖNLEMLERLE MAÇLAR OYNANABİLİR'

12 Haziran'da başlaması planlanan futbol maçlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Futbol liginde iki yönlü konuyu ele almak lazım. Birincisi seyirci, ikinci ise futbolcular yönüdür. Seyirci yönünde tartışmasız olarak stadyumlara insan almamalısınız. Çünkü sosyal mesafeye uyulmasını beklemek özellikle maç heyecanında mümkün olmayacaktır.  Devam eden bir futbol ligi var. Şu anda yapıldığı gibi futbol kulüpleri kendi içlerinde futbolcularını tarar, hızlı test yapılırsa ve aynı zamanda maça seyirci alınmazsa maçların oynanması bir sorun teşkil etmez. Çok sıkı önlemlerle maçlar oynanabilir. Kulüp içi tarama yapılırsa ve dışarıyla temas kesilirse de futbolcular güvenli olacaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HavuzlarErciyes ÜniversitesiEnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik MikrobiyolojiProf. Dr. Orhan Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası
Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası
Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor
Sarıalan Yaylası güzelliğiyle hayran bırakıyor
Polis memurunun objektifinden İzmir'in en kalabalık ve en boş halleri
Polis memurunun objektifinden İzmir'in en kalabalık ve en boş halleri
Damlama sulamayla gül üretiminde 4 milyon ton su tasarrufu
Damlama sulamayla gül üretiminde 4 milyon ton su tasarrufu
Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talep
Sosyal temassız ‘mavi tatil’e yoğun talep
KAPADOKYA'NIN ÖNSÖZÜ IHLARA VADİSİ
KAPADOKYA'NIN ÖNSÖZÜ IHLARA VADİSİ
İstanbul'da çok nadir görülüyor; Şile'de görüntülendi
İstanbul'da çok nadir görülüyor; Şile'de görüntülendi
Covid 19’u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali
Covid 19’u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali
"Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz"
"Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı