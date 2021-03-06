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PROF. ABDO’NUN BÜYÜK AFRİKA PROJESİ

Yapmış olduğu başarılı çalışmaları ve yardımlarıyla isminden sıkça söz ettiren dünyaca ünlü Prof. Dr. Henry Abdo, şimdi de Afrika’ya el attı

06 Mart 2021 Cumartesi 12:32
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PROF. ABDO’NUN BÜYÜK AFRİKA PROJESİ

HABİB BABAR

İSTANBUL

Prof.Abdo, Amerikan Avrupa Üniversitesi'nin Sudan, Mısır, Libya ve birçok Afrika ülkesine doğru genişlemesini müzakere ettiklerini söyledi. Prof.Dr. Henry Abdo, ‘İnsanlığın beşiği her zaman aşırı yoksulluk ve açlığın dönen dalgalarına tanık olur. Kıta, çoğu sömürülmemiş ekilebilir, verimli topraklarla doludur. Buna, tarımda uzun yıllara dayanan deneyime sahip ucuz ve bilgili bir işgücü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, hava çok elverişli ve tarımsal elverişli unsurların çoğu yerinde... Bu nedenle yerli topluluklar, bir birlik yaratmada öncülük etmek için inisiyatif aldı. Kendi kendine yeterlilik ve açlığın ortadan kaldırılması çabalarına öncülük etmeyi amaçlayan Afrika ülkelerinin, projeyi siyasetin inceliklerinden biraz uzaklaştırmak ve egemenlikle ilgili kritik konuları ihlal etmemek için, projeyi planlayacak, organize edecek, bütçeleyecek, finanse edecek ve işletecek organize bir uluslar üstü ve sivil toplum örgütüne umutsuzca ihtiyaç duyuyordu. Birçok görev yapılıyor, uygun süreçte ve yapılması gereken çok şey var.

SADECE BU FİKRİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA UMUTLARI VE SONUÇLARI DA SEVECEKSİNİZ

 İş ve görevler canavarca, vicdan ve amaç açık ve sürüş sürekli olarak hızlanıyor ve yakıtla besleniyor. Projenin ilerlemesini zamanında size bildireceğiz. Sadece bu fikri değil, aynı zamanda umutları ve sonuçları da seveceksiniz... Gıda sepeti dışında, Amerikan Avrupa Üniversitesi'nin Sudan, Mısır, Libya ve birçok Afrika ülkesine doğru genişlemesini müzakere ediyoruz. Ayrıca, öğrencilere rehberlik etmek ve AUE'YE ulaşmalarına ve eğitim yolculuğuna başlamalarına yardımcı olmak için ajanslarla temsilcilik imzalıyoruz. Kongo, Zaire'deki ajanslar ve diğerleri şu anda sözleşmeli ve tamamen çalışıyor. Eğitim nihai bir kolaylaştırıcıdır ve Amerikan Avrupa Üniversitesi daha parlak ve ışıklı bir yarın için doğru bir seçimdir.

Önce Vatan Gazetesi

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