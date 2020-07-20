PORTAKAL AŞKINA DEDİK

ASLI MERCAN SARI

EGE ENGEL SİZ YAŞAM DERNEĞİ

Geçtiğimiz günlerde yolu hep iyilik güzellik olan Pakize Sükan Hanımefendinin farkındalık yaratan Portakal Aşkına isimli workshopuna katıldık. Etkinlik Çeşme’de Folkart’ta İnci Sancak Hanımefendinin bizleri ağırlamasıyla, Pakize Hanım’ın önderliğinde “Portakal Aşkına” diyerek masa başına geçtik. İzmir’in birbirinden değerli isimleri bu etkinlikle hep bir aradaydı ve özel çocuklarımıza hep bir eden kurabiye yaptık onlara kurabiye kokuları gönderdik. Gelirin hepsi Ege Engel Siz Yaşam derneğine bağışlandı. Samimiyetin ve bir olmanın, birlik olmanın resmine bizzat şahit oldum. Bu kadar güzel insanın aynı çatı altında toplanmış olması bu devirde güç. Yürekten kutluyorum. Her zaman yanlarında ve destekçisiyim.

Çok kalabalık olan organizasyonda Sevgili Pakize Hanım, İnci Hanım ve Aynur Hanım’la kısa söyleşiler yaptık.

Pakize Sükan:

Pandemi döneminden portakal rendeleyerek kaçtım. Mis gibi kokuyor ve ben bunun içine bitter çikolota da koyuyorum. Hepsi beraber mutluluk hormonunu tetikliyor dolayısıyla PORTAKAL AŞKINA diyerek portakal kokusu güzelliklere ulaşmaya devam ediyor. Özel evlatlarımız için hep bir aradaydık onlara hep bir elden portakal kokusu göndermek istedik çok da güzel bir organizasyon oldu.

DERNEK BAŞKANI İNCİ SANCAK:

Bizim Ege engelsiz yaşam derneği olarak amacımız ihtiyaç sahibi engelli bireyler, özellikle onların hem ailelerine dokunmak hem çocuklara dokunmak adına kurmuş olduğumuz bir dernek bu. Onları biraz daha rahatlatmak hem aileleri hem de çocukları mutlu etmek adına özellikle çocuklarımızı şuan tam zamanlı olarak eğitim kurumlarında eğitimlerine destek olmaktayız. Bu keyifli etkinliğin mimarı Sevgili Pakize Sükan Hanımefendiye teşekkürlerimizle.

YÖNETİM KURULU KURUCU ÜYESİ AYNUR ŞAHİN:

Dernek bünyesinde 22 yaşında otistik bir kız çocuğu annesiyim.

Aynur Şahin Hanım; Biz 7 Bayan bir araya gelerek bu derneği kurduk. Bunların içinden otizmli bir evladı sahip olan bir ben varım. Diğer arkadaşlarımız ise mesleğinde, kendi kulvarında başarılı aktif iş insanları. Hepimiz özel anneyiz esasında çünkü hepimiz anneyiz. Biz çocuklara daha önce sosyal projelerde destek veriyorduk. İnci Hanımlar ile tanışmamız da bu gibi sosyal projelerde oldu. Birçok derneğe destek veriyorduk. İhtiyaç sahibi engelli bireylere ulaşmaya çalışıyoruz. Aktif olarak görev yapıyoruz. Çok daha yeni bir derneğiz. Hedeflerimiz amaçlarımız var. Bünyemizde 14 çocuğumuz var. Onlar daha da çok artacak. Derneğimiz kurulurken de sosyal medyadan, ünlülerden çok destek aldı bu dernek. Derneğimizin açılış konserine İzmir devlet konservatuvarı ile birlikte yurtdışından İsviçre’den bizim için özel olarak gelmiş Burhan Öcal ve Burhan Öcal bizim çocuklarımızla çok özel çalışmalar yaptı. 2 gibi bir sürede özel çocuklarımızla birebir eğitimlerle müzik gurubu oluşturdular. Ve Türkiye’de bir ilki yaptık YAŞAMA RİTMİ konseri yaptık. Çok güzel talepler geldi. Büyük bir izdiham oldu konser gecesi. Özel engel oranı fark etmeyen 12 çocukla çok güzel bir konsere imza attık. Daha sonrasında tiyatro projesinde yer aldık Kuşlar müzikalinde oynadı 7 özel çocuğumuz. İl spor müdürlüğü ile spor çalışmalarında aktif olarak çalışmalar yapıyorlar. Onların sosyal yaşamlarına destek vermek, birebir eğitimlerine destek vermek, onlara dokunmak ve eğitim odaklı gidiyoruz. Eğitim amaçlı eğitimini alamamış yaş oranına takılmadan eğitim vermeyi amaçlıyoruz.

BUGÜN DİVA ORGANİZASYON ETKİNLİĞİYDİ

Pakize Hanım’ın önderliğinde olan bir organizasyondu. Portakal Aşkına Workshopunu Ege Engel Siz Yaşam derneğine bağış yaptılar. Daha önce de bir Pizza Workshopu yaptık Diva organizasyon workshopuydu. Onlar bizim güzel yürekli destekçilerimiz. Başta Pakize Hanım olmak üzere bir çok gönüllümüz workshoplarında yaptıkları tüm gelirleri derneğimize bağış olarak veriyorlar. Bu yıl bir kermes yaptık. Kermesimizle birlikte güzel bir para topladık bununla birlikte şuan Ege Üniversitesiyle Sayın rektörümüz ve çocuk psikiyatri anabilim dalı ile ortak bir çalışmaya girdik. Bu kermesten elde ettiğimiz geliri ile orada üç oda yaptırma hazırlatma telaşı içerisindeyiz, bu çocuklar oraya geldiğinde tanı ve teşhis koyulduğunda onlar için özel bir bekleme alanında kalacaklar. Böylelikle hiperaktivite çocuk, travmatik çocukların engel oranlarının tespit edilmesi için oyalayacak. İş eğitim uğraş odalarında tanıların konulması için özel tanı odalarının tüm dizayn ve dekorunu dernek olarak biz üstlendik. Bu yıl bu projeyi bitiriyoruz. Çok yakın zamanda Mimarımız Lale Somak desteğiyle birlikte odalarımızın açılışını yapacağız.