Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99377
ALTIN
259.066
DOLAR
5.6692
STERLİN
7.1204
EURO
6.3906
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu olabilir
Kalp çarpıntınızın nedeni feromon hormonu...
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam etmek istiyorum
Taylan Antalyalı: Süper Lig'de devam...
Ümraniyeli kick boksçu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Ümraniyeli kick boksçu, Avrupa'da Türkiye'yi...
Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor
Polis ve asker olmak isteyenler,...
Unutulmaya yüz tutan el dokuması halılar
Unutulmaya yüz tutan el dokuması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor

Tokat'ta son 1 yılda, çoğunluğu asker ve polis adayı yüzlerce kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinde bulunan dövmeleri sildirmek için dermatologlara başvurdu.

Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor

Tokat'ta son 1 yılda, çoğunluğu asker ve polis adayı yüzlerce kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinde bulunan dövmeleri sildirmek için dermatologlara başvurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:23
10 Okunma
Polis ve asker olmak isteyenler, dövme sildiriyor

TOKAT - Son yıllarda ise asker ve polis alımlarında adaylığa engel olmasından dolayı dövme sildirmek isteyenler hastanelerin yolunu tutuyor. Tokat'ta özel bir hastanede görev yapan Dermatoloji Uzmanı  Dr. Funda Albayrak (45) Türkiye'nin farklı illerinden gelen kişilerin lazer sistemi ile dövme sildirme talebinde bulunduğunu belirtti. Albayrak, "Dövme silme son zamanlarda en çok yaptığımız işlerden bir tanesi. Lazer sistemi kullanarak farklı dalga boyları uygulayarak değişik renkteki dövmeleri silebilmekteyiz. Son zamanlarda kliniğimizde en fazla yaptığımız işlem oldu. Bize de hastalarımız tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesi iz kalıp kalmayacağı. Tabi bu dövmenin çeşidine göre, kullanılan rengine göre değişebiliyor. Koyu renkli dövmelerde iz kalma olasılığa daha az. 6 ile 20 seans arasında uygulama yapabiliyoruz. Dövme silme işleminde son 3-4 yıldır belirgin bir artış var. Resmi verilerimize göre kliniğimizde son 1 yılda bin 256 dövme silme işlemi uygulamışız. Sebebi, polis ve asker alımların artmasından dolayı diyebiliriz. Alımlar arttığı zaman, belirli boyuttaki dövmeler seçmelerde engel olduğu için kişiler bunu sildirmek için bize başvuruyorlar" dedi.

'DÖVME YAPTIRDIĞIMA PİŞMAN OLDUM'

2018 yılında girdiği astsubaylık sınavında sağ kolunda bulunan dövmeden dolayı elenen Mahmuthan Kalem (26), "Küçüklükten gelen gelen bir merak olduğu için, arkadaş çevresinden etkilenerek yaptırdık. Yaptırdığıma pişman oldum. Askeriye sınavlara başvuru yaptım. Astsubaylığı kazandım. Sağlık raporu alacağım zaman cildiyede kaldım. Dövme 2 santim büyük olduğu için elendim. Bu yüzden hastaneye başvurumu yaptım. Şu an 3'ncü seansım ve silinmeye başladı. Bu ayın 18'inde tekrar bir sınavım var. İnşallah kazanmak istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatPolis Ve Asker OlmakDövme Sildirmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel öğrenciler için Tarım Atölyesi
Özel öğrenciler için Tarım Atölyesi
Dağ bisikletiyle Palandöken'i geziyorlar
Dağ bisikletiyle Palandöken'i geziyorlar
1 yılda 17 milyon insan 'iklim göçü'nden etkilendi
1 yılda 17 milyon insan 'iklim göçü'nden etkilendi
Dalaman'da orman yangını
Dalaman'da orman yangını
Emekli başkomiser Edirne'ye 400 ağaç dikti
Emekli başkomiser Edirne'ye 400 ağaç dikti
Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu
Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu
Doğa harikası vadide işgale son verildi
Doğa harikası vadide işgale son verildi
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
ALAÇATI NOTLARI
ALAÇATI NOTLARI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans