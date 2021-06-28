Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
499.012
DOLAR
8.7295
STERLİN
12.1258
EURO
10.4078
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim...
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak
Marmaris’te 618 m2 tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PET FESTİVALİ'NE HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

PET FESTİVALİNDE DÜNYADA VE TÜRKİYEDE BİR İLK YAŞANDI.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:19
17 Okunma
PET FESTİVALİ'NE HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

HAYVANSEVERLER BESLEDİKLERİ DOSTLARI İLE KONSER İZLEDİ…

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini arttırmak, onlarla beraber uyumu yaşama bilincini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali,  “Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile İstanbul’un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz‘da hayvanseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Patili dostlarımızın özgürce alanda dolaştığı, özel alanlarda yeni arkadaşlarla tanışabildiği tüm ihtiyaçlarını giderebildiği alanda pet sektörünün en önde gelen firmaları da standlar kurdu.

Çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerle dopdolu bir içerik sunan Pet Festivali, ayrıca sosyal sorumluluk projesiyle alanda ihtiyaç sahibi olan hayvan dostlarımız ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da topladı.

2 gün süren festivalin kapanışını pandemi yüzünden sahnelerden uzak kalan, kendisi de çok iyi bir hayvansever olan Ceylan Ertem gerçekleştirdi. Konser öncesinde alanda gezerek katılımcı hayvanları tek tek seven Ceylan Ertem de böyle anlamlı bir festivalde sahne aldığı için ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi.

Festivalin özelliği ise evlerimizin sevimli varlıkları, can dostlarımız ev hayvanlarının da bu konseri sahipleriyle birlikte izlemiş olması.. Dünyada eşine az rastlanacak, Türkiye’de ise ilk kez gerçekleştirilen konsere katılanlar evlerinde besledikleri evcil hayvanlarıyla geldi, ve pati dostuları ile birlikte eğlenme fırsatı buldular…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PET FESTİVALİHayvanseverlerBüyük IlgiBurhan Akdağönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakırköy'de çocuklar oyun oynarken parktaki ağaç devrildi
Bakırköy'de çocuklar oyun oynarken parktaki ağaç devrildi
Mavi yengeçler ‘istilacı yengeç’ tehdidi altında
Mavi yengeçler ‘istilacı yengeç’ tehdidi altında
Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında, içilebilecek kadar temiz
Siyah akan Nilüfer Çayı kaynağında, içilebilecek kadar temiz
"Coenda Grup başkanı Kerem Akbaş'tan Startup ve AR-GE'ye Destek "
"Coenda Grup başkanı Kerem Akbaş'tan Startup ve AR-GE'ye Destek "
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN 77. KİTAP: ZİHİN
DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN 77. KİTAP: ZİHİN
'Biz ve Geleneklerimiz' Fotoğraf Yarışması
'Biz ve Geleneklerimiz' Fotoğraf Yarışması
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma