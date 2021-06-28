PET FESTİVALİ'NE HAYVANSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

HAYVANSEVERLER BESLEDİKLERİ DOSTLARI İLE KONSER İZLEDİ…

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini arttırmak, onlarla beraber uyumu yaşama bilincini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali, “Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile İstanbul’un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz‘da hayvanseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Patili dostlarımızın özgürce alanda dolaştığı, özel alanlarda yeni arkadaşlarla tanışabildiği tüm ihtiyaçlarını giderebildiği alanda pet sektörünün en önde gelen firmaları da standlar kurdu.

Çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerle dopdolu bir içerik sunan Pet Festivali, ayrıca sosyal sorumluluk projesiyle alanda ihtiyaç sahibi olan hayvan dostlarımız ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da topladı.

2 gün süren festivalin kapanışını pandemi yüzünden sahnelerden uzak kalan, kendisi de çok iyi bir hayvansever olan Ceylan Ertem gerçekleştirdi. Konser öncesinde alanda gezerek katılımcı hayvanları tek tek seven Ceylan Ertem de böyle anlamlı bir festivalde sahne aldığı için ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi.

Festivalin özelliği ise evlerimizin sevimli varlıkları, can dostlarımız ev hayvanlarının da bu konseri sahipleriyle birlikte izlemiş olması.. Dünyada eşine az rastlanacak, Türkiye’de ise ilk kez gerçekleştirilen konsere katılanlar evlerinde besledikleri evcil hayvanlarıyla geldi, ve pati dostuları ile birlikte eğlenme fırsatı buldular…