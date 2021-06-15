PATİLİ DOSTLARIMIZLA HEP BERABER EĞLENİYORUZ! 

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini arttırmak, onlarla beraber uyumu yaşama bilincini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali, 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında, ' Bu Dünya Hepimizin' sloganı ile İstanbul'un yepyeni açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz'da gerçekleşecek.

Kedi, köpek, can dostunuz hangi hayvan olursa olsun hep birlikte iyi vakit geçirip eğleneceğiniz festival boyunca birçok eğlenceli etkinlik de sizleri bekliyor olacak. Patili dostlarımızın özgürce alanda dolaşabileceği, özel alanlarda yeni arkadaşlarla tanışabilecekleri, tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanda pet sektörünün en önde gelen firmaları da standlar kuracak.

Konserler, çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve atölyelerle dopdolu bir içerik sunan Pet Festivali, ayrıca sosyal sorumluluk projesiyle alanda ihtiyaç sahibi olan hayvan dostlarımız ve barınaklar için mama ve bağış yardımı da toplayacak.

2 gün sürecek festivalin bitişinde de, müzik dünyamızın en önemli kadın seslerinden biri olan Ceylan Ertem sahne alacak. Pandemi yüzünden sahnelerden uzak kalan, kendisi de çok iyi bir hayvansever olan Ceylan Ertem, uzun bir aradan sonra İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Festivalin konuşmacıları:

Atila Akbıyık

Erkut Gören

Prof.Dr. Ebru Yalçın

Dr. Efe Onur

Dr. Ebru Akbaş

Erkan Morgül

Emre Erdoğru

Dr. Haluk Ömer

Dr. İlker Kaynak

Prof.Dr. Kürşat Özer

Dr. Müjgan Çevik Aksay

Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ

Detayli bilgi ve program için:

www.petfestivali.com

@petfestivalicom