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PATİLİ DOSTLARIMIZA ‘HER MAMA BİR NOTA’ DESTEK PROJESİ

Genç müzisyen Eda Kocatürk ve arkadaşları mama karşılığı online enstrüman, dans, vokal koçluğu, şan eğitimi dersleri veriyor

21 Mayıs 2021 Cuma 19:01
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PATİLİ DOSTLARIMIZA ‘HER MAMA BİR NOTA’ DESTEK PROJESİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Genç müzisyen Eda Kocatürk ve arkadaşları ‘her mama bir nota’ projesiyle tüm yaş gruplarına, sokak hayvanları için  mama karşılığı online enstrüman, dans, vokal koçluğu, şan eğitimi dersleri veriyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ‘Klasik Gitar’ bölümü son sınıf öğrencisi Eda Kocatürk patili dostlarımıza destek amacıyla  ‘her mama bir nota’ projesini başlattı. Proje kapsamında bireysel, online eğitim veren müzisyenler, ders ücretlerini 15 kg kedi ve köpek mamalarına göre belirlemişler. 

Gitarist Eda Kocatürk projenin amacını ‘İster online ders paketlerimizden alarak dostlarımıza destek olun, isterseniz askıda bırakarak veya sevdiklerinize hediye ederek hem onları hem dostlarımızı mutlu edin’ sözleriyle dile getirdi.

Özgün projeleri ile sanatımıza değerli katkılar sağlayan genç müzisyenleri çabalarından dolayı kutluyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

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Eda KocatürkMüzisyenPATİLİ DOSTLARIMIZA HER MAMA BİR NOTA DESTEK PROJESİArkadaşlarıNEDRET HOTUNönce Vatan
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